Benjamín Vicuña acompañó a su hijo en el primer día de clases

El inicio del ciclo lectivo suele estar cargado de emociones, y Benjamín Vicuña lo dejó en claro con una postal sencilla pero significativa. A través de sus redes sociales, el actor mostró un momento muy especial que rápidamente despertó ternura entre sus seguidores.

Benjamín Vicuña

Lejos de grandes producciones o mensajes extensos, la imagen capturó un gesto cotidiano: un abrazo antes de entrar al colegio. Recién en un segundo plano se supo que el protagonista de ese instante fue Benicio, uno de los hijos que Benjamín Vicuña tuvo junto a Pampita.

El posteo de Benjamín Vicuña

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña compartió una foto abrazando a su hijo en la puerta del colegio. Junto a la imagen, escribió una frase breve y directa: “Se acabaron las vacaciones”. Sin más explicaciones, el mensaje reflejó el cambio de etapa y el comienzo de la rutina.

Benjamín Vicuña y su hijo Benicio

El gesto fue celebrado por sus seguidores, que destacaron la cercanía y el rol activo del actor en la vida diaria de sus hijos. Una escena simple, pero cargada de significado, que mostró a Vicuña en su faceta más familiar y presente.

Los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita

Durante su relación, Benjamín Vicuña y Pampita formaron una familia numerosa. Juntos tuvieron cuatro hijos: Blanca, la mayor, seguida por Bautista, Beltrán y Benicio. Con el paso del tiempo y tras la separación de la pareja, ambos dejaron en claro que el bienestar de sus hijos sigue siendo una prioridad compartida.

Benjamín Vicuña y sus hijos

A pesar de las agendas cargadas y los distintos caminos personales, tanto Benjamín Vicuña como Pampita suelen mostrar momentos vinculados a la crianza y a la vida familiar, reforzando la idea de un acompañamiento constante en cada etapa importante de sus hijos.