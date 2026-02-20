Adiós a las piletas clásicas: el espejo de agua que es tendencia en la casa de Pampita

Durante mucho tiempo, tener una gran pileta rectangular fue sinónimo de estatus. Cuanto más amplia y profunda, mejor. Pero las reglas del diseño cambiaron. Hoy, el verdadero lujo no pasa por el tamaño sino por la integración estética. Y en ese punto, la casa que Pampita compartió con Benjamín Vicuña se adelanta a la tendencia.

En lugar de una piscina tradicional, la propiedad apuesta por un espejo de agua longitudinal, angosto y perfectamente alineado con la arquitectura de la vivienda. No es un detalle casual: es una declaración de estilo.

De la pileta protagonista al agua como recurso arquitectónico

El espejo de agua no está pensado únicamente para nadar. Su función es otra: reflejar la fachada, extender visualmente los ambientes y aportar serenidad. Es una lámina de agua calma que acompaña la estructura de la casa y la potencia.

Así es la pileta en la casa de Pampita

A diferencia de las piletas clásicas, la que está en la casa de Pampita, no busca imponerse en el jardín, no compite con el diseño y se convierte en parte del paisaje. Además, genera una sensación de continuidad entre interior y exterior. El resultado es una estética más limpia, moderna y sofisticada.

Una tendencia con historia

Aunque hoy parece un recurso ultracontemporáneo, el espejo de agua tiene antecedentes en la arquitectura europea clásica. Los jardines palaciegos franceses ya utilizaban superficies de agua para reflejar construcciones y generar profundidad visual.

La arquitectura moderna retomó esa idea y la adaptó al minimalismo: líneas puras, pocos elementos y fuerte carga simbólica. El agua pasó de ser decorativa a convertirse en elemento conceptual.

En barrios residenciales premium, este recurso se consolidó como sinónimo de lujo silencioso: elegancia sin ostentación. En este sentido, el abandono de la pileta tradicional en favor del espejo de agua habla de un giro cultural. Hoy se valora más la armonía que el impacto, más la experiencia que la exhibición.

El agua, en este contexto, cumple varias funciones: Refresca visualmente el entorno, amplía los espacios, transmite calma y eleva la percepción de diseño. No se trata solo de una moda pasajera, sino de una nueva manera de concebir el hogar.

Fachada de la casa de Pampita

En la casa de Pampita, el espejo de agua no es un agregado: es parte central del proyecto. Acompaña la galería, enmarca el jardín y dialoga con los muros revestidos en verde. Todo responde a una lógica de integración natural.

