Así es el exclusivo menú que eligió Mirtha Legrand para festejar su 99 cumpleaños

Uno de los eventos más esperados por todos los fanáticos de la televisión argentina y las celebridades llega el próximo 23 de febrero. Mirtha Legrand festejará sus 99 años, rodeada de sus personas favoritas. Como todos los años, hará una cena íntima, donde lucirá look preparados para ella y con una exclusiva lista de invitados, en la casa de su hija Marcela, ubicada en Barrio Parque. En este sentido, sus seguidores no dudan en indagar en los detalles más lujosos, como el especial menú gourmet que ella eligió para este año, de la mano de su catering de confianza.

El exclusivo menú que eligió Mirtha Legrand para festejar su 99 cumpleaños

Mirtha Legrand hará una cena especial por su cumpleaños 99, en la casa de su hija Marcela, rodeada de entre 40 y 50 personas de su entorno más íntimo. Es por eso que para la ocasión, decidió mantenerse con los de confianza y volvió a optar por un menú exlcusivo, preparado por el catering a cargo de Carlos Schuster. Él fue el encargado de otros eventos de la diva, al igual que de la comida gourmet del casamiento de Valeria Mazza, el campeonato mundial de golf en 2000, la visita de Lady Di a la Argentina, la presencia de Nelson Mandela en Ushuaia, el G20, Donald Trump y muchos eventos más.

Para el cumpleaños 99 de la diva de la televisión, optaron por hacer un recorrido de pasos ideales para una noche íntima y con amigos. Como primer plato se servirá burrata con tomates cherry; seguido a esto, habrá dos opciones de segundo plato. Por un lado, ñoquis de sémola, y por el otro, salmón con salsa teriyaki y arroz tostado. Para finalizar la noche, de postre se servirán frutas asadas con helado de crema americana, cerrando el evento más importante para muchos.

Algunos detalles del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

Tras un año emocionante y con un comienzo de temporada lleno de momentos inolvidables y polémicos, Mirtha Legrand se prepara para celebrar sus 99 años con algunas figuras del ambiente a los que llama amigos de toda la vida. La lista de invitados oscila entre las 40 y 50 personas, donde se incluyen Susana Giménez, Martín Cabrales, Pablo Codevilla, Claudio Cosano, Gabriel Oliveri, Héctor Vidal Rivas, entre otros, indicó La Nación Además, confirmaron que el evento será en la casa de su hija, para mayor comodidad de todos. Claramente, no podía dejar de lado los looks que lucirá en su noche especial. Según dieron a conocer, vestirá dos de los diseñadores de confianza para ella: Claudio Cosano y la firma Iara Alta Costura.

Los seguidores de las redes sociales y fanáticos de la diva comenzaron a mostrar su emoción alrededor de los detalles de la gran fiesta de cumpleaños. Mirtha Legrand expresó su felicidad de poder vivir este día con sus seres queridos, emocionando a los televidentes. Es por eso que, para agasajar a los invitados y pasar una noche tranquila, decidió volver a confiar en sus elecciones de todos los años y elegir un menú exclusivo para todos.

