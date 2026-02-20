Lejos de Tinelli y los medios, el negocio de Guillermina Valdés que la posiciona en el mismo lugar que Wanda Nara

Durante años, Guillermina Valdés fue una de las figuras más visibles del mundo del espectáculo, tanto por su carrera como por su vínculo con Marcelo Tinelli. Sin embargo, con el correr del tiempo, decidió correrse del centro de la escena mediática y apostar por un perfil más bajo, enfocado en proyectos personales y profesionales.

Ese giro la llevó a reconvertirse como empresaria y a incursionar en un rubro en plena expansión: la cosmética. Lejos de los estudios de televisión y de los flashes, Guillermina Valdés construyó una marca propia que hoy la posiciona en un lugar similar al de otras figuras como Wanda Nara, que lograron transformar su imagen pública en negocios sólidos y rentables.

GUIV: la gran apuesta de Guillermina Váldes

El emprendimiento de Guillermina Váldes se llama GUIV y nació en plena pandemia como una propuesta vinculada al bienestar y al cuidado consciente. La marca ofrece productos cosméticos desarrollados bajo estándares de producción natural y responsable, con un diferencial clave: no son testeados en animales.

Según datos publicados por BAE Negocios, el proyecto requirió una inversión inicial de 190 mil dólares y logró crecer un 55% en sus primeros meses de vida. El impulso principal llegó a través de la venta online y del respaldo de una comunidad digital que acompañó desde el inicio esta nueva faceta de la empresaria.

El fenómeno beauty que conquistó a las celebrities

La incursión de Guillermina Valdés en este mercado no es un caso aislado. En los últimos años, figuras del espectáculo como Wanda Nara y su hermana Zaira encontraron en la belleza un terreno fértil para expandir sus marcas personales y construir negocios propios con identidad.

En ese contexto, el desembarco de Guillermina Váldes en la cosmética marca un cambio de etapa: menos exposición mediática y más foco en un proyecto alineado con sus intereses y valores. Así, lejos de Tinelli y de los medios, la actriz logró posicionarse como una empresaria que compite en el mismo escenario que otras celebrities que hoy dominan el negocio de la belleza.