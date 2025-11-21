¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 21 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 21 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día arranca intenso, pero a tu favor. Vas a sentir que recuperás control sobre algo que venías arrastrando. Buen momento para conversaciones sinceras. Cuidá la ansiedad: no todo tiene que resolverse hoy.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía de hoy te pide calma y foco. Puede aparecer un trámite o responsabilidad inesperada, pero lo resolvés bien. Ideal para organizar tu casa o tus finanzas. En el amor, estás más paciente.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Viernes dinámico y social. Te llegan mensajes, planes, invitaciones… elegí sin culpa lo que más disfrutes. En el trabajo pueden surgir ideas nuevas que te entusiasman. Buen humor en general.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy necesitás un poco de estabilidad emocional. Puede que alguien cercano te pida apoyo y vos estés medio sensible. No te sobrecargues. En lo personal, se aclara una duda que venías masticando.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Viernes ideal para mostrarte, negociar o cerrar algo a tu favor. Te sentís más seguro de vos mismo que en los últimos días. En el amor, ganas de conquista. Cuidado con los gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Vas a estar muy práctico y resolutivo. Lo que otros no pueden ordenar, vos lo sacás adelante en minutos. Energía muy buena para la productividad. En el amor, necesitás claridad: pedila sin miedo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El día se siente más liviano. Recuperás armonía con alguien con quien venías medio desparejo. En lo laboral, evitá postergar cosas. Buenas noticias por la tarde. Energía creativa alta.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Viernes profundo: intuís todo antes de que pase. Ideal para tomar decisiones importantes o cortar algo que ya no va más. En el amor, pasión encendida. Evitá discusiones intensas por pavadas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La energía te favorece muchísimo. Planes, aventuras, ganas de moverte. Sos el motor del grupo hoy. Noticias de viajes o estudios. En pareja, buscás diversión antes que drama.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día estructurado pero efectivo. Te toca poner orden donde otros fallan. Puede haber reconocimiento por tu trabajo. En lo personal, querés paz y límites firmes: hacelo sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Viernes sociable, mental y creativo. Te llega una propuesta inesperada que te intriga. Ideal para entrevistas, presentaciones o charlas profundas. En el amor, algo distinto te llama la atención.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad está más alta que de costumbre, pero eso te ayuda a detectar oportunidades. Cuidado con absorber problemas ajenos. Buen día para arreglar temas de dinero o de casa.