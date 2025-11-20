Así es la casa de María Vázquez y Adolfo Cambiaso: toques de realeza y estilo campestre lejos de la ciudad

La elegancia de María Vázquez y Adolfo Cambiaso no solo se transmite a través de sus trabajos, fashionismo o diversos viajes por el mundo. Ellos mantienen un estilo de vida campestre y lujoso en todos los aspectos, y lo buscan también en su hogar. En diversas fotografías que comparte la modelo, mostró la gran casa que tiene junto a su esposo y que muestra todo lo que ellos aman. Con la comodidad de tres pisos y una decoración moderna, la pareja disfruta de su hogar junto a sus hijos.

La casa de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

María Vázquez y Adolfo Cambiaso viven en una lujosa casa de tres pisos en Cañuelas, alejados de la ciudad y refugiados en la naturaleza. Ambos comparten un amor por el estilo campestre y elegante, lo que les llevó a construir el hogar basados en su conexión con los marrones, elementos del campo y toques modernos. El mismo tiene varias habitaciones, como su dormitorio, donde fusionan grandes lámparas estilo araña, con espejos y una gran cama doble. Además, cuenta con sofás individuales y alfombras con diseños sutiles.

La habitación de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

En el espacio, priorizan el minimalismo y los colores neutros, dando ese toque de modernidad y realeza. El pasillo que conecta los dormitorios es blanco, con un toque de elegancia aportado por un espejo hecho a partir del marco de un cuadro antiguo. Las escaleras que unen a todos los pisos son en espiral, y los llevan hasta dos grandes livings. Ambos tienen variedades de juegos de sillones de cuero, pero uno los lleva a la salida de la mansión, mientras que el otro está junto a la cocina y al patio.

El lugar donde María Vázquez y Adolfo Cambiaso realizan sus mejores recetas cuenta con alacenas blancas y una isla central con una elegante mesada de mármol. Además, una puerta-ventanal los lleva al exterior, donde hay una galería decorada con un juego de muebles de rattan. Allí, no solo disfrutan de una conexión con la naturaleza gracias a la cantidad de plantas, sino que también les permite disfrutar de una pileta de gran tamaño, que suelen utilizar en verano.

La cocina-living de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

El patio de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Los seguidores de María Vázquez y Adolfo Cambiaso no dudan en destacar el hermoso hogar que construyeron en más de 20 años de vida casados. Desde jóvenes, el amor los unió y terminaron formando una familia unida por la pasión del deporte y la búsqueda de la comodidad. Es así como ambos coincidieron con el estilo y los lujos, y viven bajo una casa que se volvió la envidia de todos los fanáticos y expertos.