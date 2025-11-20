La nueva vida de Dario Giordano, el viudo de Romina Yan: casamiento polémico, familia ampliada y perfil muy bajo

Darío Giordano, viudo de Romina Yan y padre de sus tres hijos Azul Giordano, Franco Giordano y Valentín Giordano, mantuvo un muy bajo perfil desde la muerte de la hija de Cris Morena. Aquel golpe en el 2010 fue un antes y un después para la familia, pero logró salir adelante con el apoyo de la productora. Actualmente, está casado y agrandó su familia.

Qué es de la vida de Darío Giordano, viudo de Romina Yan y papá de Azul Giordano, Franco y Valentín

Darío es un importante productor de medios de comunicación que siempre mantuvo un perfil muy bajo. Su nombre resuena en la industria, pero no es muy partidario de compartir muchos detalles de su vida o exponerse al mundo mediático. Estuvo casado con Romina durante 12 años hasta el día de su fallecimiento por una aneurisma el 28 de septiembre de 2010.

Romina Yan.

Junto a la hija de Cris Morena tuvieron dos niños y una niña, que hoy marcan su propio camino. La tragedia no solo le llevó mucho dolor a la familia, sino que los colocó en el ojo de la tormenta buscando mediática. Giordano contó con la ayuda y el acompañamiento de Morena desde un principio, quien mantiene una relación muy cercana con sus nietos.

Los hijos de Darío Giordano y Romina Yan

Cuatro años después de la tragedia, volvió a dar el "Sí, quiero" con Miren Algañaras, una cocinera propietaria de un restaurante en el barrio de Palermo a la que habría conocido dos años atrás. Una decisión que, en su momento, causó mucha polémica y fue principalmente criticada por los seguidores de Romina Yan y parte de la opinión pública.

A pesar de lo mucho que lo cuestionó por su nueva vida, lo cierto es que se supo que, antes de dar ese nuevo paso, Gustavo conversó con sus hijos y con los padres de Romina, quienes le dieron el visto bueno y la bendición. Luego, avanzó la convivencia ensamblada con sus tres hijos anteriores y su nueva esposa. Un cuadro que se expandiría algunos meses después, con la llegada de su bebé en común.

Con este nuevo matrimonio, también apareció un nuevo emprendimiento. Aprovechando el talento de MIren, ambos forjaron una empresa de catering de alta calidad que se especializaba en eventos importantes y que estaba administrada y manejada por ellos mismos. En la actualidad, sin embargo, no hay mayores datos al respecto y no se puede saber si sigue activo.

Darío Giordano con Miren Algañaras y su hijo

En la actualidad, la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan, se encuentra muy alejada de las redes sociales y del foco mediático. El empresario formó una nueva familia y, aunque fue muy criticado en su momento, lo hizo con el aval de sus hijos y de quienes lo acompañaron durante muchos años.