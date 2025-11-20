Así es Mora, la hija de Diego Peretti, que comenzó siguiendo sus pasos y ahora marca su propio camino

El tiempo pasa. Algunos pueden sentirlo más rápido y otros más lento, pero pasa y todos crecemos. Esa regla, por supuesto, también se cumple para los hijos e hijas de los famosos más conocidos del espectáculo argentino, que hace algunos años eran bebés que aparecían en las tapas de revista y ahora trazan su propio camino, incluso equiparándose con sus padres. Un ejemplo de esto es el caso de Mora, la hija de Diego Peretti.

Así es la vida de Mora, la heredera de Diego Peretti

Mora Peretti tiene 23 años y una vocación muy definida. En su portafolio, donde comparte sus trabajos, fotos y datos de interés que le pueden ayudar en su carrera, se define como actriz, directora, guionista, productora y montajista, además de mostrarse interesada en la dirección de fotografía.

Mora y Diego Peretti cuando ella era una bebé.

En ese mismo apartado, destaca que también se encuentra estudiando, obviamente, algo relacionado a la materia. “Actualmente estoy cursando el 2do año de la carrera de Realización Audiovisual en la Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela”, dice.

Todas esas características que destaca, se pueden ver en un curriculum que cada vez crece más. Si bien dice que es actriz desde hace 12 años, quizás el primer papel que todos pueden recordar fue en la película “Mamá se fue de viaje”, donde compartió pantalla con su padre.

A eso se le suman participaciones en Buenos Chicos, de Pol-Ka, y Medusa, una serie de Jazmín Stuart para Paramount. En teatro, formó parte de varias obras, en la que se destaca 3x33, que fue escrita en parte por ella misma.

Mora Peretti en Buenos chicos.

Mora Peretti y el paso del tiempo

Fuera de su trabajo, donde se pueden seguir acumulando nombres y logros, Mora Peretti deja ver un poco de su vida a través de sus redes sociales. Allí, se puede apreciar como convive la chica de 23 años, que publicaciones propias de cualquier persona de esa edad, con la artista, que comparte trabajos, avances de sus proyectos, campañas y demás.

También, por supuesto, hay espacio para su padre. Hace algunos meses, Mora compartió una serie de imágenes con Diego Peretti, en la que se puede ver el paso del tiempo. “Tamos más grandes. Feliz día papucho”, escribió.

Mora Peretti.

Aunque Mora, la hija de Diego Peretti comenzó trabajando con su padre, poco a poco supo montar su camino propio, distintivo. Todavía es muy joven, pero queda claro que se trata de una persona activa, con muchísimos proyectos y que tiene bien en claro lo que quiere para su vida y su carrera.