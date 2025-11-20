Guillermina Valdés sentenció a Marcelo Tinelli: “Vivía en una realidad paralela”

Marcelo Tinelli no pasa su mejor momento. La denuncia pública de Juanita Tinelli terminó desatando un efecto dominó en el que el conductor no solo se quedó sin su programa de streaming, sino que se sacaron a relucir muchas situaciones del clan que, al menos hasta el momento, no eran tan conocidos. Ahora, como si no fuese suficiente, fue Guillermina Valdés la que disparó contra él y lo dejó en una muy mala posición.

Las palabras de Guillermina Valdés

Aunque las declaraciones de Guillermina Valdés se habrían producido fuera de micrófono, Matías Vázquez no dudó en llevarlas a Puro Show, el programa de Canal 13 que lidera. Según dijo, el viernes pasado se cruzó con la actriz en un gimnasio y se pusieron a charlar. “Realmente abrió su corazón de una manera que a mí me llamó la atención”, añadió.

Guillermina Valdés.

En su relato, dijo que Guillermina Valdés comenzó hablando muy bien de Marcelo Tinelli. Dijo que fue “un gran amor, una gran persona”, aunque de inmediato puso el foco en el deterioro que había sufrido su pareja en los últimos tiempos de convivencia.

Siempre en palabras del periodista, Guillermina Valdés le habría dicho que “Le hablaba y él no respondía. Muchas veces le preguntaba cosas, lo cuestionaba y él estaba en su mundo, vivía una realidad paralela. Unas declaraciones que escapan por completo al tono habitual que la actriz suele tener en público.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

El análisis sobre las frases de Guillermina Valdés

Por supuesto que semejantes declaraciones por parte de Guillermina Valdés llevaron a un análisis en la mesa. Desde su punto de vista, “Toda esa realidad paralela que vivió Marcelo Tinelli fue la misma realidad que después explotó de la peor manera, con tantos cheques voladores, con tantas situaciones de deudas por todo el mundo”.

Esas deducciones se sumaron a la otra frase que habría lanzado Guillermina Valdés en su charla con Matías Vázquez. “Él no podía seguir manteniendo todo ese tanque que significaba Tinelli”, habría expresado.

Marcelo Tinelli.

Las declaraciones de Guillermina Valdés, que comentó Matías Vázquez en Puro Show, parecen poner a Marcelo Tinelli en un lugar muy complicado, a la vez que explican la separación entre ambos. De momento, la actriz no ha desmentido, ni se ha referido a estas palabras, al menos de manera pública.