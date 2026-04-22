¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 22 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 22 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís acelerado y eso te puede jugar en contra en lo laboral. En el amor, tratá de escuchar más y no querer tener siempre la última palabra.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Con el Sol en tu signo, estás en tu mejor momento. Ideal para tomar decisiones importantes, sobre todo económicas. En lo afectivo, se vienen gestos que te van a hacer sentir valorado.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día introspectivo. Quizás no tengas todas las respuestas hoy, y está bien. En el trabajo, evitá dispersarte. En el amor, alguien del pasado puede reaparecer.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Se activa tu vida social. Buen momento para encuentros, propuestas y proyectos en grupo. En lo emocional, tratá de no sobrecargarte con problemas ajenos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La mirada está puesta en vos. Podés destacarte en lo profesional si jugás bien tus cartas. En el amor, bajá un poco el ego y conectá desde un lugar más genuino.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para expandirte: estudiar, viajar o planificar algo a futuro. En lo laboral, nuevas ideas. En el amor, dejate sorprender, no todo tiene que estar bajo control.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Momento de transformación. Algo se termina para dar lugar a lo nuevo. En lo económico, ojo con gastos impulsivos. En el amor, vínculos más intensos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Relaciones en primer plano. Puede haber definiciones importantes. En lo laboral, asociarte puede ser clave. En el amor, hablá claro para evitar malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Día para ordenar tu rutina. Tu cuerpo te pide atención. En el trabajo, cumplí con lo pendiente. En el amor, menos promesas y más hechos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se activa tu creatividad y el disfrute. Buen día para hobbies, romances o proyectos personales. En lo laboral, una idea tuya puede destacarse.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tema hogar y familia en foco. Puede haber charlas importantes o decisiones domésticas. En lo laboral, tratá de no mezclar lo emocional.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Comunicación a full. Buen momento para expresar lo que sentís y cerrar temas pendientes. En el amor, claridad ante todo.