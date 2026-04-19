La historia de los tres hijos adoptivos de Marcela Morelo y Rodolfo Lugo: "No fue fácil. Ni para nosotros, ni para ellos"

En más de una oportunidad, Marcela Morelo dejó de lado su amplia trayectoria como cantante para hablar de su faceta más íntima: su familia. La solista y el productor Rodolfo Lugo llevan más de un cuarto de siglo juntos: 17 años de convivencia y doce de casados. Después de más de 25 años de amor y de compartir sueños y proyectos en común, la pareja decidió apostar por el camino de la adopción, una decisión que transformó sus vidas para siempre y que, según la propia artista, estuvo lejos de ser sencilla.

Marcela Morelo habló de su maternidad

En una entrevista que mantuvo con Mirtha Legrand, la cantante abordó cómo fue asumir la maternidad de tres hijos “grandes”. "Fue complicado. Tuvieron que decir frente a la jueza si querían venir con nosotros o no", recordó la artista al evocar aquella escena que definió el rumbo de su maternidad y que marcó el comienzo de un vínculo que se construiría con paciencia y dedicación.

Marcela Morelo y Rodolfo Lugo | Instagram

Lejos de romantizar el proceso de adopción, la solista sostuvo que la llegada de los niños implicó adaptarse a nuevas realidades. Los hermanos tenían 8, 10 y 13 años cuando llegaron a su vida, lo que significó asumir la crianza de menores de edad con historias previas. Sin embargo, el amor se convirtió en el motor principal del proceso. “Hay que vivir el día a día, que tenemos un vínculo hermoso. El amor es lo que sostiene todo”, aseguró ante la escucha atenta de La Chiqui.

No obstante, también remarcó los desafíos a los cuales se enfrentó ella misma al atravesar uno de los momentos más importantes de su vida: "Después, las cosas que significan tener tres hijos porque yo fui mamá en plena menopausia. Es difícil y es algo de lo que no se habla". Aun así, habló con entusiasmo de la rutina escolar, los horarios y las responsabilidades propias de cualquier madre. “Tengo tres hijos en la escuela. Dos en secundaria y uno en primaria y es la vida de una mamá que va a la escuela. Me dijeron mamá de entrada”.

Marcela Morelo y sus hijos adoptivos | Instagram

La llegada de los tres hermanitos a la vida de Marcela Morelo y Rodolfo Lugo

Con los años, el vínculo de Marcela Morelo y Rodolfo Lugo con sus hijos se fue fortaleciendo y la confianza comenzó a ocupar un lugar central dentro de la dinámica familiar. La cantante destacó que uno de los mayores logros fue que los chicos entendieran que habían llegado a un hogar definitivo. “Lo bueno es que, en todos estos años, ya logramos la confianza de que ellos sepan que se van a quedar en casa, que esta es su familia”, explicó.

Mirando hacia atrás, la vocalista le confesó a Juana Viale, en otra visita que realizó al mismo ciclo de almuerzos, que esta adaptación presentó algunas dificultades: “Día a día, porque tampoco fue fácil. Ni para nosotros ni para ellos”.

Cabe destacar que además de preservar su privacidad y mantenerlos lejos del foco mediático, en enero de 2026, Marcela Morelo explicó cómo fue el primer contacto con los niños y el punto de inflexión que la llevó a aventurarse a la maternidad. "Apareció en mi vida la más pequeña, porque tenía que aparecer. Los hijos adoptivos también buscan a sus padres, eligen a sus padres. La decisión fue tomada tras mucha reflexión".

En la actualidad, los hijos de Marcela Morelo y Rodolfo Lugo tienen 17, 14 y 12 años y están en plena adolescencia, una de las etapas más desafiantes para cualquier familia. Sin embargo, el entusiasmo y las ganas de expandir su amor los llevaron a constituir un hogar numeroso y consolidado. “Es un acto de amor total, un amor mutuo", concluyó la cantante.

NB