Lejos del fútbol, el exitoso negocio de Carla Pereyra, la esposa del Cholo Simeone

Aunque su nombre suele aparecer ligado al de Diego Simeone, lo cierto es que Carla Pereyra desarrolló un camino propio en el mundo empresarial. Instalada en Madrid, logró posicionarse dentro del competitivo mercado inmobiliario con una propuesta que combina inversión, diseño y visión a largo plazo.

Carla Pereyra domina el mercado inmobiliario

Lejos de los flashes del fútbol, su rol como fundadora y directora de My Location Madrid, convirtió a Carla Pereyra en una de las figuras con mayor proyección en el sector del real estate de lujo. Su modelo de negocio no solo apunta a la rentabilidad, sino también a la transformación integral de los espacios.

Así funciona el negocio de Carla Pereyra

A través de su empresa, Carla Pereyra se especializa en la adquisición de edificios completos en zonas estratégicas de Madrid, como Salamanca, Chueca y Malasaña. El proceso no se limita a la compra: cada propiedad es intervenida con reformas integrales que combinan estética moderna y funcionalidad, para luego ser destinada a la venta o al alquiler en el segmento de alto nivel.

Carla Pereyra domina el mercado inmobiliario

Este enfoque le permitió a Carla Pereyra gestionar un patrimonio que supera los 150 inmuebles, incluyendo residencias para estudiantes y desarrollos de gran escala. La clave está en detectar oportunidades, intervenir con criterio y reposicionar cada espacio dentro de un mercado exigente y en constante movimiento.

La participación activa de Carla Pereyra en el proyecto

Más allá de los números, uno de los rasgos distintivos de Carla Pereyra es su participación activa en el proceso creativo. Cada proyecto refleja una mirada estética cuidada, donde el diseño cumple un rol central en la experiencia final del cliente.

Carla Pereyra domina el mercado inmobiliario

Esa misma lógica se traslada a su vida personal: su residencia en Madrid también fue reformada bajo su supervisión, reforzando la coherencia entre su estilo de vida y su propuesta profesional. Así, Carla Pereyra consolidó un perfil que trasciende lo mediático y la posiciona como una empresaria con identidad propia dentro del mercado europeo.