El dolor de Paula Chaves y Pedro Alfonso por la muerte de Moro: "Fuiste único"

La noticia de la muerte de Moro, el perro que acompañó durante años a Paula Chaves y Pedro Alfonso, generó una fuerte conmoción en redes sociales. El bulldog francés había sido parte fundamental de la familia desde sus inicios y se convirtió en testigo de cada etapa compartida, desde el comienzo de su relación hasta la crianza de sus hijos.

Falleció Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso

En sus últimos días, Moro había atravesado complicaciones de salud que mantuvieron en alerta a la familia. A pesar de los cuidados y la atención constante, su estado fue deteriorándose, hasta que finalmente llegó el momento de la despedida. El perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso tenía casi 16 años, una edad avanzada para su raza, lo que hizo aún más significativo el tiempo que compartieron juntos.

La emotiva despedida de Pedro Alfonso

Fue Pedro Alfonso quien eligió sus redes sociales para comunicar la triste noticia, acompañando sus palabras con imágenes que reflejaban distintos momentos vividos junto a Moro. “Y te fuiste Moro. En paz”, escribió, marcando el inicio de un mensaje profundamente emotivo.

“Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre. Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia”, expresó, dejando en claro el rol central que tuvo la mascota en su historia personal.

Así fue la especial conexión que Paula Chaves y Moro compartieron

En la misma publicación, Pedro Alfonso también compartió cómo fueron los últimos momentos junto a Moro, destacando la conexión que mantuvieron hasta el final. “Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz”, escribió.

Falleció Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso

El mensaje cerró con una frase simple pero contundente: “Fuiste único Morito”. Con esas palabras, Pedro Alfonso y Paula Chaves sintetizaron el lugar irreemplazable que ocupó Moro en sus vidas, no solo como mascota, sino como parte esencial de la familia.