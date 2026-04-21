Gonzalo Valenzuela habló de Ringo, el hijo que tuvo con Juana Viale y murió hace 15 años, en un relato donde la familia y los vínculos ocupan un lugar central. Su mirada se enfocó en la paternidad, en la relación con sus hijos y en cómo el paso del tiempo permitió transformar experiencias difíciles en un presente más sereno y cercano.

Gonzalo Valenzuela habló de su vivencia con la paternidad

Gonzalo Valenzuela recordó a Ringo, el hijo que tuvo con Juana Viale y que falleció hace 15 años, en un contexto donde también destacó la importancia de la paternidad. Su testimonio reflejó cómo la vida familiar se redefine con el tiempo y cómo los vínculos permanecen más allá de las separaciones y los cambios.

Gonzalo Valenzuela

En una entrevista reciente con En La Cima, sección del diario Los Andes, el actor se refirió al vínculo que sostiene con la conductora desde su separación en 2014. También se refirió a la familia que construyeron juntos, marcada por momentos de felicidad, aprendizajes y también por la pérdida del primer hijo que tuvieron juntos.

“Con Juana me llevo muy bien”, expresó, dejando en claro que la relación entre ambos se sostiene en el respeto y la cercanía. Más allá de la separación, Gonzalo Valenzuela destacó que siguen siendo una familia y que lograron transformar el dolor en un vínculo maduro, donde la prioridad está puesta en sus hijos: “Seguimos teniendo una familia muy bonita”.

Gonzalo Valenzuela, Alí, Silvestre y Juana Viale

La paternidad ocupa un lugar central en la vida del artista y quedó claro durante la entrevista, donde habló con orgullo de Silvestre, de 18 años, y de Alí, de 14, y también de su hija menor de seis años. “Mis hijos son lo máximo”, dijo, y añadió una frase que refleja su mirada cotidiana: “Me caen muy bien, me divierto con ellos”.

Gonzalo Valenzuela recordó a Ringo, el hijo que tuvo con Juana Viale, que falleció hace 15 años

En la entrevista, Gonzalo Valenzuela también mencionó el camino que cada uno de sus hijos va trazando. Silvestre, por ejemplo, se inclina por el arte, el dibujo y la pintura, mientras que Alí y su hermana menor siguen descubriendo sus propios intereses. “Me agrada estar con ellos, son muy simpáticos”, continuó, mostrando la importancia que le da a compartir tiempo en familia.

Gonzalo Valenzuela

Uno de los momentos más profundos fue cuando el actor recordó a Ringo, el bebé que tuvo con Juana Viale, que nació sietemesino y murió poco después. “Pasé por la muerte de mis viejos, de mis hermanos y un hijo, de todo, y la muerte está muy presente ahí”, expresó. Para él, la experiencia del duelo no se limita al dolor: “Hay que atreverse a hacer el duelo, que no es fácil, porque es permitirse el dolor. Dejar que te duela. Permitirlo”.

La separación de la modelo fue otro tema que abordó sin esquivar. “Todas las separaciones se sufren”, reconoció, conectando ese momento con su visión sobre las despedidas y el paso del tiempo. Para Gonzalo Valenzuela, el final de la relación no significó una ruptura definitiva, sino una transformación que permitió construir un vínculo distinto.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale

Gonzalo Valenzuela habló de Ringo, el hijo que tuvo con Juana Viale y murió hace 15 años, en un relato donde la familia y los vínculos se mantienen como eje central de su vida. Su mirada se enfoca en la paternidad, en el recuerdo de aquel momento y en cómo el paso del tiempo permitió transformar experiencias difíciles en aprendizajes.

VDV