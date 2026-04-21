Cande Ruggeri mostró su cuarta despedida de soltera: "Aunque ya esté casada"

Después de haber dado el sí en una ceremonia íntima junto a Nicolás Maccari, Cande Ruggeri volvió a sorprender a sus seguidores con un nuevo festejo. A través de sus redes sociales, mostró imágenes de una celebración especial organizada por su círculo más cercano.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Lejos de lo tradicional, la modelo dejó en claro que la previa de su boda se extendió con distintas propuestas. “La cuarta despedida de soltera, aunque ya esté casada”, escribió Cande Ruggeri con humor, acompañando un video donde se puede ver el evento en detalle.

Así fue la cuarta despedida de soltera de Cande Ruggeri

La celebración de Cande Ruggeri tuvo lugar en un yate, donde todo estuvo pensado al detalle. La decoración giró en torno a una paleta de rosa pastel y blanco, con guirnaldas, globos metálicos, incluido uno con forma de anillo, y cortinas brillantes que le dieron un aire sofisticado y lúdico.

Sobre la mesa, los detalles personalizados marcaron la diferencia: individuales con inscripciones como “Bride” y “Team Bride”, confeti temático y una propuesta gastronómica con facturas, macarons y dulces que acompañaron la jornada. El entorno, rodeado de agua y naturaleza, terminó de potenciar la experiencia.

Los delicados souvenirs del evento

Uno de los puntos más destacados de la despedida de soltera de Cande Ruggeri fueron los regalos para las invitadas. Pequeñas carteras de crochet, kits de belleza y pañuelos estampados formaron parte de una propuesta pensada para que cada detalle tenga identidad propia.

Cande Ruggeri

En cuanto al styling, Cande Ruggeri se llevó todas las miradas con una gorra de capitán intervenida con la palabra “BRIDE” y un abanico de plumas blancas que reforzaba su rol protagónico. Entre brindis, música y baile en la cubierta, la celebración mostró un formato que combina diversión con una estética cuidada, transformando la despedida de soltera en una experiencia completa.