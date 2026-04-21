El chaleco de estilo corte inglés con el que María Vázquez apuntó al heritage chic y marcó la tendencia

Las tendencias varían dependiendo los estilos de cada uno de los usuarios. Desde una búsqueda urbana, pasando por el colonial y llegando al elegante minimalista, las celebridades encuentran la prenda clave para marcar la temporada y el favorito. María Vázquez siempre se caracterizó por optar por el estilo campestre y bohemio. Sin embargo, sorprendió a todos al apuntar por un cambio y demostró cuál es el chaleco de estilo corte inglés que se volvió tendencia entre las prendas vintage.

El chaleco de corte inglés heritage chic de María Vázquez

Bien al estilo old money, María Vázquez dio cátedra con el chaleco de corte inglés heritage chic

María Vázquez es una de las diseñadoras y modelos más unidas con la industria nacional fashionista. Es así como sus posteos son un conjunto de tendencias que siguen con el estilo campestre y boho chic que enamora a todos, y la acompaña en su vida alejada de la ciudad. Sin embargo, en las últimas horas, dio un radical cambio de sus clásicas prendas holgadas y tejidas, para apuntar por el chaleco de corte inglés heritage chic.

El chaleco de corte inglés heritage chic de María Vázquez

Si hay algo que caracteriza al british look es su unión con los colores terrenales y oscuros del otoño, haciendo que se vuelva una tendencia en esta temporada del año. Es por eso que, en un día de lujo en el campo, la modelo apostó por un abrigo sin mangas y de tela calentita. La misma daba una tendencia al heritage chic, al tener una estampa cuadrille de tonalidades marrones. Al mejor estilo old money y countryside, el mismo se encerraba como un wrap clásico, marcando su figura.

Como combinación final, decidió sumarlo a un conjunto de camisa y pantalón holgado. La parte superior era blanca, con puños más ceñidos y detalles de encaje, demostrando ese lado lujoso del estilo inglés. La parte inferior era un cómodo pantalón sastrero, de un corte similar a la bombacha de campo, y que decidió combinar con unas alpargatas, manteniendo las tonalidades terrenales de la tendencia otoñal.

El chaleco de corte inglés heritage chic de María Vázquez

Lejos del british heritage chic, María Vázquez apuesta al slip dress y las prendas lenceras

María Vázquez no solo encuentra su pasión en el estilo campestre, ya sea británico como bohemio. Ella también es una buscadora de la sensualidad, sobre todo con la fusión de los sastreros, marcando una personalidad fuerte y distinguida sobre el resto. Es así como, en los últimos eventos, notó su pasión por las prendas lenceras, ya sean corset de encaje como slip dress, que le dieron movimiento a la noche y atrevimiento a los colores clásicos como el blanco o negro.

María Vázquez apuesta al slip dress y las prendas lenceras

Los expertos fashionistas y sus seguidores no tardaron en marcar sus favoritos, y destacar como un distintivo el último look de corte inglés que impuso la modelo. María Vázquez dio una vuelta de tuerca a su usual amor por lo bohemio, para viajar a una moda del viejo continente y abrir las puertas del heritage chic. Lo vintage y el lujo campestre se unieron en un chaleco original que se robó los halagos de todos los usuarios de las redes sociales.

A.E