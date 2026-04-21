Así es la casa de Ivana, la hermana de Mauro Icardi, en Madrid: madera, minimalismo y rincones para su hija, Georgia

Ivana, la hermana de Mauro Icardi, mostró cómo es su casa de Madrid, donde la madera y el minimalismo se combinan con espacios pensados para su hija Georgia. El diseño refleja una estética cálida y moderna, con ambientes funcionales que integran detalles familiares y una conexión directa con el exterior, en un entorno que transmite calma en cada rincón.

Minimalismo y pensada para el día a día: La increíble casa de Ivana, la hermana de Mauro Icardi

Ivana, la hermana de Mauro Icardi, eligió en la capital española una casa que destaca por la presencia de materiales nobles y una organización minimalista. Cada rincón está concebido para la vida cotidiana junto a su hija, en un entorno que une calidez, amplitud y momentos compartidos en familia, con espacios que refuerzan la integración.

Ivana Icardi

En distintas oportunidades, la exparticipante de Gran Hermano compartió imágenes en sus redes sociales de su nueva casa. La propiedad, ubicada en Madrid, fue adquirida en 2025, poco tiempo después de haberse separado, dando fin a una etapa consolidada en Mallorca. Cabe destacar que la influencer se había instalado allí tras el reality Supervivientes 2020.

El minimalismo es el eje de la estética en la casa de Ivana Icardi; los ambientes muestran una organización bien pensada. Los muebles que acompañan cada espacio se destacan por líneas simples y estar bien distribuidos en espacios despejados, generando una sensación de amplitud y armonía. La madera, presente en pisos y mobiliario, aporta calidez y se convierte en protagonista de la decoración.

Ivana Icardi

El living es uno de los espacios más representativos de la residencia. Allí se destaca una biblioteca blanca de diseño sencillo, decorada con libros y objetos delicados que suman personalidad. Cada sector está diseñado para aportar un toque hogareño, manteniendo viva la impronta moderna y siguiendo la tendencia de los ambientes abiertos.

Rincones pensados para su hija, Georgia, y un jardín lleno de verde: los detalles de la casa de Ivana Icardi

La casa también está pensada para la vida cotidiana de Georgia, la hija de Ivana Icardi. Hay rincones dedicados a sus juegos y disfraces, espacios donde madre e hija disfrutan compartiendo tiempo juntas. Uno de los lugares más especiales es el living, donde ambas pasan tardes pintando, viendo películas y maquillándose.

Georgia la hija de Ivana Icardi

La conexión con el exterior es otro aspecto clave de la propiedad. Grandes ventanales permiten que la luz natural ingrese durante todo el día, iluminando los espacios y generando continuidad. Desde allí se puede ver la pileta, rodeada por rejas negras que aportan seguridad y un contraste moderno con el entorno verde.

Este diseño integra naturaleza y arquitectura, ofreciendo un espacio abierto para disfrutar en distintas estaciones del año. El patio con pileta se convierte en un punto de encuentro y recreación en la casa de Ivana Icardi, pensado tanto para momentos de descanso como para reuniones familiares y para las actividades de los más pequeños.

Ivana Icardi

La casa de Ivana Icardi en Madrid se convierte así en un reflejo, donde la estética moderna se une con la practicidad y el protagonismo de su hija Georgia. Los rincones pensados para la pequeña, la integración con el exterior y la calidez de los detalles muestran un hogar que combina diseño y vida familiar en perfecta sintonía.

VDV