¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 2de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 24 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Vas a sentir una energía intensa que te empuja a tomar decisiones rápidas, pero ojo con la impulsividad. En el laburo puede surgir una discusión que, si la manejás con calma, termina beneficiándote. En el amor, alguien te está observando más de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para ordenar temas económicos. Puede aparecer una oportunidad que parecía lejana. En lo emocional, necesitás seguridad: buscá conversaciones claras. No te guardes lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación es tu fuerte hoy. Tenés facilidad para cerrar acuerdos y resolver malentendidos. En el plano afectivo, alguien del pasado puede escribirte. Pensá bien antes de responder.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible que de costumbre. Es un día para escuchar tu intuición. Si sentís que algo no te cierra, probablemente tengas razón. Buen momento para temas familiares.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás sin proponértelo. En el trabajo podés recibir reconocimiento o una propuesta interesante. En el amor, evitá dramatizar: menos intensidad y más disfrute.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La mente está a mil. Organizás, planificás y solucionás lo que otros dejan a medias. Pero cuidado con exigirte de más. Permitite un rato de descanso.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día de decisiones sentimentales. Si venís dudando sobre alguien, hoy se aclaran las cosas. En lo laboral, negociaciones favorables si actuás con diplomacia.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad emocional fuerte. Puede haber revelaciones o conversaciones profundas. Es un día para ir al hueso, pero sin lastimar.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de movimiento y cambio. Si podés, organizá algo distinto, aunque sea mínimo. En el amor, una charla honesta puede desbloquear algo que venía trabado.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Foco en responsabilidades. Puede que sientas presión, pero también avance. Si estabas esperando una respuesta laboral, podría llegar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad al máximo. Día excelente para proyectos innovadores o ideas poco convencionales. En el amor, dejá de racionalizar tanto y conectá más con lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Con el Sol transitando tu temporada, estás más perceptivo que nunca. Día ideal para escuchar señales, sueños o intuiciones. En lo afectivo, se viene una definición importante.