Anita García Moritán y Sarah Burlando empezaron el jardín juntas: la tierna imagen

Para Anita García Moritán y Sarah Burlando este lunes no fue un día más ya que arrancaron un nuevo año en el jardín. Las niñas, hijas de Pampita y Barby Franco, mantienen una amistad que las tiene más que unidas, incluso en la etapa académica. Las imágenes del comienzo de clases quedaron registradas en redes sociales generando el suspiro de los usuarios por la inocencia y la ternura que transmitieron.

Sarah Burlando se reencontró con Anita García Moritán

Este lunes 23 de febrero, Barby Franco irrumpió en su cuenta personal de Instagram para mostrar cómo su hija Sarah Burlando, fruto de su relación con el afamado abogado Fernando Burlando, inició esta nueva etapa en el calendario escolar. A través de una cronología sobre el minuto a minuto de cómo su retoña arrancaba la mañana, la influencer mostró en detalle las emociones de la niña. “Alguien está muy feliz”, escribió en una de las fotografías en las que su hija posaba sonriente con el uniforme del lujoso establecimiento educativo.

Sarah Burlando empezó el jardín | Instagram

Para preservar la seguridad de la menor, la pareja del mediático letrado colocó un emoji de estrella sobre el escudo institucional. Asimismo, aprovechó para inmortalizar este momento y se fotografió junto a la nena y su pareja en las inmediaciones del jardín. En otra de las postales, se la ve caminando de la mano de su papá sonriente y segura de esta vuelta a clases. “Muy feliz” y “Pasa y saluda a todos en el barrio”, fueron las frases que sellaron cada una de estas instantáneas.

Al llegar al sofisticado centro de educación, Sarah se topó con su amiguita, Anita García Moritán, sellando uno de los momentos más tiernos de la jornada. Además de compartir ratos de juegos en el ámbito privado, ahora las nenas se verán las caras en el jardín, pese a estar en diferentes niveles.

Anita García Moritán recibió a Sarah Burlando con los brazos abiertos

Anita García Moritán y Sarah Burlando mantienen una fuerte amistad desde que nacieron. Si bien Pampita es la madrina de la hija de Barby Franco y juntas lograron crear un estrecho vínculo que trasciende lo laboral, las nenas forjaron una fuerte unión entre ellas. Ambas comparten largos días de juegos y hasta incluso, tardes de meriendas. Es por esta razón que las modelos decidieron anotar a sus herederas en el mismo establecimiento.

Si bien la pequeña Ana, de cuatro años y medio, arrancó las clases el pasado miércoles 18, Sarah, un año más chica que ella, comenzó este lunes. Es por esta razón que, haciendo uso de su incipiente experiencia académica recibió con los brazos abiertos a su amiguita, despertando suspiros en la web por las caritas sonrientes y llenas de inocencia de ambas.

Anita García Moritán y Sarah Burlando | Instagram

De esta manera, Anita García Moritán y Sarah Burlando comenzaron un nuevo ciclo lectivo llenas de ilusiones y expectativas en el Colegio San Martín de Tours de mujeres, un establecimiento que brinda educación integral, pastoral y artística. Las imágenes que compartió Barby Franco dan cuenta del lazo que une a las pequeñas y del cariño que se tienen. Sin dudas, el comienzo de clases marca atraviesa a ambas familias con nuevas rutinas, aprendizajes y amistades.

NB