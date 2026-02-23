Quién es Chloé Bello, el nuevo romance de Mauricio Macri: último amor de Cerati, jubilada a los 29 y cerca de Tinelli

Desde que Mauricio Macri confirmó su separación de Juliana Awada, su vida sentimental dejó de ser un asunto privado para convertirse en tema de conversación permanente en los programas de chimentos. El exmandatario, que durante años mantuvo un perfil familiar sólido, hoy aparece rodeado de muchos rumores y posibles romances.

Primero fue vinculado con Guillermina Valdés. Después surgieron menciones a Juana Viale. Más tarde apareció el nombre de Natalia Graciano, tras comentarios en televisión que aseguraban que el dirigente estaría “muy interesado” en la modelo.

Pero ahora el foco cambió. Y el nuevo nombre que comenzó a circular con fuerza es el de Chloé Bello. “Ella le escribió a él”, aseguró Yanina Latorre este lunes por la noche en SQP. Asimismo, la conductora aseguró que en esta ocasión le resultó llamativo que la modelo diera el primer paso, puesto que, ella tiene información de que era Macri quien siempre le escribía a las chicas que quería conquistar.

Chloé Bello

Pero eso no fue todo. Yanina agregó que Bello sería amiga de una de las hijas de Macri, lo que sugiere que no se trataría de un contacto improvisado sino de alguien que ya orbitaba en su círculo social.

También se puso sobre la mesa la diferencia de edad: 29 años entre ambos. Un número que, lejos de pasar inadvertido, reavivó comparaciones inevitables con relaciones anteriores de la modelo y alimentó el debate.

Quién es Chloe Bello: una figura acostumbrada al foco mediático

De las pasarelas europeas a una historia intensa con Cerati, Chloé Bello creció en una familia donde la estética era parte del ADN: hija de Nora Portela y Marcelo Bello, se formó en el mundo de la moda desde chica. Con 1,82 de altura, desfiló en Europa, trabajó para marcas como Hugo Boss y El Corte Inglés y llegó a ser portada de revistas internacionales.

Pero su nombre quedó definitivamente ligado al de Gustavo Cerati. La relación comenzó pocos meses antes del ACV que el líder de Soda Stereo sufrió en 2010 en Caracas. Ella tenía poco más de 20 años; él le llevaba más de dos décadas.

Chloé Bello y Gustavo Cerati

Tras la internación del músico, Bello quedó en el centro de una exposición mediática feroz. Fue señalada, cuestionada y analizada en programas de televisión mientras atravesaba una situación personal límite. Con el tiempo decidió irse del país y reconstruir su vida lejos del ruido.

Tinelli, rumores y un patrón que vuelve a repetirse

Años después, su nombre volvió a sonar fuerte cuando fue vinculada a Marcelo Tinelli, otro de los hombres más poderosos y mediáticos de la Argentina. Aunque nunca hubo una confirmación contundente, la versión circuló con intensidad.

Ahora, con Mauricio Macri en escena, algunos remarcan un patrón: hombres influyentes, mayores, con alto perfil público. Sin embargo, quienes conocen a Chloé Bello la describen como una mujer de carácter fuerte, que ya atravesó el peor lado de la fama y que hoy elige con mayor cautela qué mostrar y qué callar.

AM