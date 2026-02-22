Así es el nuevo baño de Zaira Nara: estilo mediterráneo moderno, decoración minimalista y bañera wabi-sabi con vista al jardín

Zaira Nara volvió a convertirse en símbolo de estilo y moda, pero, esta vez lejos de las pasarelas y más cerca del universo del diseño de interiores. Desde su casa en José Ignacio, Uruguay, la modelo mostró el baño principal de su suite y dejó en claro que menos es más y que los expertos en tendencias apuestan a la armonía, la conexión con la naturaleza y la simpleza. La reforma refleja una de las corrientes más fuertes de este 2026: estilo mediterráneo, la decoración minimalista y la vista privilegiada de su bañera frente al jardín.

La glamorosa bañera de Zaira Nara

En enero, Zaira Nara abrió las puertas de su hogar y enseñó, a través de sus redes sociales, el lujoso baño ubicado en el interior de su habitación que diseñó inspirado en las últimas tendencias del 2026. En este marco, en las últimas horas, se conocieron más detalles de cómo quedó organizado este espacio lleno de detalles chic y con impronta minimalista.

Baño de la casa de Uruguay de Zaira Nara | Instagram

En uno de los laterales de este espacio se impone la bañera exenta de líneas suaves y orgánicas, convertida en la protagonista absoluta del ambiente. La experta fashionista la ubicó estratégicamente frente a un gran ventanal de arco que enmarca el jardín y permite que ingrese la luz natural. Las cortinas translúcidas en tono nude que tamizan el sol y crean una atmósfera serena, casi contemplativa. “La bañadera más linda, para mi lugar en el mundo”, escribió al compartir las imágenes en su cuenta personal de Instagram, dejando entrever el carácter emocional que tiene este rincón dentro de su hogar.

Este sanitario, inspirado en la cultura japonesa, combina materiales nobles y una paleta neutra que dialoga con el exterior. El piso, revestido con pequeñas piezas en tonos piedra, aporta textura y un leve guiño rústico, mientras que las paredes en acabados claros refuerzan la sensación de amplitud. La elección de superficies mates y colores arena consolida una estética simple y sobria.

Baño de la casa de Uruguay de Zaira Nara | Instagram

Un baño pensado con estilo y sin sobrecargas

El estilo wabi-sabi atraviesa todo el toilette de Zaira Nara. Esta filosofía estética oriental celebra la belleza de lo natural y lo auténtico, priorizando materiales orgánicos y formas irregulares como expresión de belleza. El sector donde se encuentra ubicado el espejo y el lavamanos mantiene la coherencia minimalista. En las postales compartidas por la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto se puede ver una mesada de líneas puras sostiene una bacha de apoyo blanca, acompañada por grifería vintage y con guiños rústicos en tonos oscuros, que aporta contraste sutil.

Debajo, canastos de fibras naturales organizan las toallas y toallones perfectamente doblados, reforzando la idea de orden visual y funcionalidad. A su vez, sobre el suelo se ubica una alfombra tejida en tonos cálidos que suma textura y calidez sin romper la monocromía dominante.

Por su parte, también colocó un sector para la ducha, integrado en un nicho de diseño curvo y revestido con el mismo mosaico cromático del piso donde está alojada la bañera. Los detalles en metal oscuro, desde la ducha hasta los apliques de iluminación, introducen un acento contemporáneo que equilibra la rusticidad de los materiales elegidos por la conductora.

Con la difusión de este espacio perfectamente creado para todo tipo de necesidades, Zaira Nara confirma que el diseño de interiores es una parte fundamental de su impronta fashionista. Su baño en suite de José Ignacio no solo responde a una tendencia en alza en este 2026, sino una fusión entre naturaleza, minimalismo y estilo mediterráneo moderno. Los resultados están a la vista: realzar lo imperfecto se convierte en un verdadero oasis sanitario mediante el estilo wabi-sabi.

NB