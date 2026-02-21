sábado 21 de febrero del 2026
Adiós a las margaritas y rosales: la planta escultórica que es tendencia y marca el estilo del jardín de Juana Viale

Las flores clásicas pierden protagonismo y el paisajismo apuesta por especies de fuerte impronta visual, bajo mantenimiento y estética arquitectónica. En la casa de Juana Viale, el agave se convierte en el nuevo emblema de una tendencia que redefine el concepto de jardín de lujo.

Juana Viale
Juana Viale | Instagram

Durante años, las margaritas y los rosales fueron sinónimo de jardín cuidado. Color, perfume y tradición definían un estilo que parecía inamovible. Sin embargo, en 2026 el foco cambió: menos flores románticas y más plantas con carácter. En ese giro estético aparece el agave, una especie suculenta de líneas firmes y estructura simétrica que no acompaña el paisaje, sino que lo lidera. Y en el jardín de Juana Viale ese cambio se hace evidente.

El agave: de planta desértica a pieza escultórica

El agave dejó de ser una planta asociada exclusivamente a climas áridos para transformarse en un verdadero objeto de diseño natural. Su forma en roseta, sus hojas carnosas y su presencia imponente lo convierten en lo que los paisajistas llaman una “planta statement”: una especie que funciona como punto focal.

A diferencia de los rosales, que requieren poda constante, riego frecuente y mantenimiento intensivo, el agave representa todo lo contrario: Bajo consumo de agua, resistencia al sol, mantenimiento mínimo e impacto visual permanente. 

Juana Viale
El agave, protagonista en el jardín de Juana Viale

En tiempos donde la sustentabilidad dejó de ser una opción para convertirse en necesidad, este tipo de vegetación gana terreno en casas de campo, barrios privados y residencias de estilo contemporáneo, tal como donde vive Juana Viale

La tendencia 2026: jardines más naturales y menos forzados

El auge del agave no es casual. Responde a una transformación más profunda en el diseño exterior: el paso del jardín ornamental al jardín conceptual. ¿Qué significa esto? Que el espacio verde ya no busca solamente “decorar”, sino transmitir identidad. Se priorizan desde texturas naturales a especies resistentes y composiciones más orgánicas, para lograr una estética mediterránea y rústica. 

En lugar de canteros perfectamente simétricos y flores de estación, la tendencia 2026 propone volúmenes, contrastes y una integración más libre entre naturaleza y arquitectura.

Juana Viale
El agave en el jardín de Juana Viale no es aislado, dialoga con todo el conjunto

En el caso de Juana Viale, el agave no aparece aislado. Dialoga con muros de textura rústica, macetas de barro y una arquitectura que remite al campo europeo o al estilo mediterráneo.

El resultado no es un jardín exuberante y colorido, sino uno con personalidad. Hay una búsqueda de naturalidad real, sin exceso de intervención. El verde no está domesticado: convive con desniveles, materiales nobles y una estética que parece pensada pero no forzada.

En definitiva, el jardín de Juana Viale confirma lo que ya es tendencia en 2026: el verde dejó de ser romántico para volverse arquitectónico.

