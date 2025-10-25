¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de octubre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de octubre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te encuentra más reflexivo de lo habitual. La Luna te invita a bajar el ritmo y conectar con lo emocional. Ideal para reconciliarte o pedir disculpas. En el amor, una charla sincera puede cambiarlo todo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás descanso, pero también sentirte útil. Aprovechá el día para ordenar tu casa o planificar la semana. Si estás en pareja, habrá ternura y estabilidad. Un mensaje inesperado te sacará una sonrisa.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente no para, pero el cuerpo pide pausa. Es un buen momento para desconectarte de las redes y disfrutar de una conversación cara a cara. En el amor, evitá las comparaciones: cada historia es única.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu intuición está más aguda que nunca. Seguí tus corazonadas, especialmente si se trata de decisiones afectivas. Una noticia familiar te alegrará el día. Cuidá tus horas de descanso.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día ideal para mostrar tu lado más creativo. Si tenés un proyecto pendiente, hoy es el momento de retomarlo. En el amor, alguien te mira con admiración. Evitá discutir por temas de ego.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Necesitás reconectar con la calma. Hacer algo manual o cocinar te ayudará a liberar tensiones. En lo económico, no te precipites con gastos innecesarios. La pareja pedirá más atención.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La armonía será tu prioridad. El domingo te invita a rodearte de belleza: flores, música o una buena charla con amigos. Si estás soltero, podrías tener un encuentro especial en un contexto relajado.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Los astros potencian tu magnetismo. Ideal para enamorar o seducir. Sin embargo, necesitás controlar los celos. En temas laborales, una idea que tuviste hace días podría rendir frutos pronto.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu energía está en alza. Aprovechá para hacer actividad física o salir al aire libre. En el amor, se disipan malentendidos recientes. Noticias positivas en temas legales o de papeles.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Domingo ideal para ordenar tus prioridades. Evitá sobrecargarte con obligaciones. En pareja, será clave hablar desde el corazón. El dinero se estabiliza, pero cuidá los pequeños gastos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad se activa y podrías tener una revelación importante sobre tu futuro. Alguien te propone algo interesante, pero evaluá bien antes de aceptar. En el amor, la sinceridad será tu mejor arma.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Los recuerdos estarán a flor de piel. Es un día perfecto para sanar viejas heridas y cerrar ciclos. En el amor, alguien del pasado podría buscarte. Si lo hace, escuchá, pero no repitas errores.