Así es la nueva la vida de Momo, el hijo de Julián Weich que eligió vivir en la calle y hoy construye su casa de barro en una comunidad

Julián Weich y Valeria Wainer tuvieron tres hijos, uno de ellos es Jerónimo "Momo" Weich. El joven se volvió protagonista en los medios y las redes sociales al mostrar que no lleva la típica vida privilegiada de los demás herederos de famosos. De hecho, pese a tenerlo todo, decidió ir en busca de una nueva vida y de estar más conectado con la naturaleza.

Momo, el hijo "hippie" de Julián Weich: dejó el rugby, se fue de mochilero y hoy construye su casa sustentable

Jerónimo "Momo" Weich nació en Buenos Aires y es el hijo de Julián Weich y Valeria Wainer. Al igual que sus hermanos, creció en un entorno estable y con un buen pasar económico debido a la exitosa carrera de su padre en la televisión argentina. Esto le permitió practicar rugby y vincularse al mundo artístico, aunque con un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.

Durante varios años realizó este deporte y estudió cine. Su vida estuvo repleta de oportunidades y no se caracterizó por tener necesidad económica. Sin embargo, tal como contó Julián Weich en Podemos Hablar en 2021, un día su mirada sobre su presente cambió y decidió emprender su propio camino. “Estudiaba cine, jugaba al rugby en el Liceo Naval, trabajaba en un gimnasio… una vida normal de un chico de 19 años. Y un día me dice: ‘Me voy de mochilero al norte’”, reveló el conductor e hizo hincapié en el shock total que causó esta frase.

Momo Weich

"Mi hijo 'el hippie', como le digo yo. Hippie por happy, que es feliz en inglés", agregó sobre el apodo que le pusieron al joven. Desde ese entonces, Momo Weich siguió su instinto y eligió cada vivencia sin presiones y sin seguir lo comúnmente establecido en las familias de clase alta. Esta decisión sorprendió a sus seres queridos, pero pudieron entenderla y acompañarla. De hecho, continúa en contacto con sus padres y hermanos.

Momo Weich actualmente tiene 31 años y forma parte de una comunidad dedicada a la agroecología, donde está encabezando un proyecto vinculado a la creación de un santuario de agua. La base de su trabajo radica en la aplicación rigurosa de principios de permacultura avanzada. Esto se traduce en una integración armónica del diseño ecológico, el uso de fuentes de energía renovable y la implementación de sistemas para la producción natural y autosustentable de alimentos.

Momo Weich

Tal como compartió en su red social de Instagram, donde lo siguen más de cinco mil personas, se encuentra viviendo en la Sierras de Córdoba y trabaja en la construcción de su propio hogar sustentable. El propio Julián Weich mostró que las paredes de la vivienda están creadas con barro y una capa de revoque fino que hace que el agua no se impregne y se deslice hacia abajo. Además, para ahorrar energía eléctrica, su hijo Momo colocó amplios ventanales de madera para permitir el ingreso de luz natural durante el día.

Momo Weich

En el interior, la zona de los zócalos posee una estructura a la que denominó “pata de elefante”, que consiste en la colocación de piedras que están unidas con capas de cemento para proteger los cimientos de la humedad. En cuanto al techo, está conformado por machimbre que funciona como aislante de las temperaturas. También se destaca una barra que divide la sala de estar con los otros ambientes del hogar. El inmobiliario que decora el sitio lleva un estilo colonial, pero cien por ciento sustentable.

Así es la vida de Momo, el hijo de Julián Weich que eligió vivir en la calle durante mucho tiempo y hoy construye su propia casa de barro en una comunidad naturista en Sierras de Córdoba, donde se encuentra completamente aislado de la ruido de la Capital y de la fama de su padre.