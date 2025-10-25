Eva Bargiela y Gianluca Simeone viven uno de los momentos más felices de sus vidas: nació Faustino, su primer hijo. La modelo y el exfutbolista compartieron la noticia con una tierna publicación en Instagram, donde mostraron la carita del pequeño y distintos momentos del parto

Nació Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: la primera foto del bebé

Este sábado 25 de octubre, nació Fautisno, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone. El bebé llegó después de que la modelo cumpliera con su semana 39 de gestación y la noticia, que la confirmaron con una serie de fotos a través de sus redes sociales, se viralizó en pocos minutos.

Faustino, el bebé de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido, Faustino", escribió la pareja, además de aclarar que Faustino pesó 4,085 kilos. De inmediato, Eva y Gianluca recibieron cientos de mensajes de cariño, entre ellos, los de Emilia Ferrero, Ailén Bechara y Luli Fernández.

Por otro lado, en la publicación de Instagram también mostraron cómo recibieron a su bebé. En las fotos, se puede ver a la pareja abrazando al pequeño y dándole los primeros besos, gestos que causaron ternura entre sus millones de seguidores.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone con Faustino

Con la llegada de Faustino, Eva Bargiela y el hijo del “Cholo” Simeone comienzan una nueva etapa llena de amor y aprendizajes. Ambos se mostraron profundamente emocionados y agradecidos por el apoyo y los mensajes de afecto recibidos, mientras disfrutan los primeros días junto a su bebé, el nuevo integrante de la familia.

El video de Eva Bargiela antes de dar a luz a su hijo Faustino

Durante las últimas semanas de embarazo, Eva Bargiela había compartido con sus seguidores la cuenta regresiva hacia el nacimiento de su hijo. A las 39 semanas de gestación, la modelo publicó un video mostrando su pancita y expresó, entre risas, la mezcla de ansiedad y ternura que vivía en esos días previos al parto. Con su característico sentido del humor, dejó en claro que estaba lista para conocer a su bebé y que cada hora parecía eterna.

En el clip, que rápidamente se volvió viral, Eva utilizó un audio en tono de broma para enviarle un divertido “ultimátum” a Faustino, pidiéndole que se apurara a llegar al mundo. El mensaje, lleno de complicidad y simpatía, reflejó la alegría con la que la modelo y Gianluca Simeone esperaban este momento tan especial, que finalmente se concretó con la llegada de su primer hijo.