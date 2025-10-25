Eva Bargiela y Gianluca Simeone viven uno de los momentos más felices de sus vidas: nació Faustino, su primer hijo. La modelo y el exfutbolista compartieron la noticia con una tierna publicación en Instagram, donde mostraron la carita del pequeño y distintos momentos del parto
Nació Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: la primera foto del bebé
Este sábado 25 de octubre, nació Fautisno, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone. El bebé llegó después de que la modelo cumpliera con su semana 39 de gestación y la noticia, que la confirmaron con una serie de fotos a través de sus redes sociales, se viralizó en pocos minutos.
“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido, Faustino", escribió la pareja, además de aclarar que Faustino pesó 4,085 kilos. De inmediato, Eva y Gianluca recibieron cientos de mensajes de cariño, entre ellos, los de Emilia Ferrero, Ailén Bechara y Luli Fernández.
Por otro lado, en la publicación de Instagram también mostraron cómo recibieron a su bebé. En las fotos, se puede ver a la pareja abrazando al pequeño y dándole los primeros besos, gestos que causaron ternura entre sus millones de seguidores.
Con la llegada de Faustino, Eva Bargiela y el hijo del “Cholo” Simeone comienzan una nueva etapa llena de amor y aprendizajes. Ambos se mostraron profundamente emocionados y agradecidos por el apoyo y los mensajes de afecto recibidos, mientras disfrutan los primeros días junto a su bebé, el nuevo integrante de la familia.
El video de Eva Bargiela antes de dar a luz a su hijo Faustino
Durante las últimas semanas de embarazo, Eva Bargiela había compartido con sus seguidores la cuenta regresiva hacia el nacimiento de su hijo. A las 39 semanas de gestación, la modelo publicó un video mostrando su pancita y expresó, entre risas, la mezcla de ansiedad y ternura que vivía en esos días previos al parto. Con su característico sentido del humor, dejó en claro que estaba lista para conocer a su bebé y que cada hora parecía eterna.
En el clip, que rápidamente se volvió viral, Eva utilizó un audio en tono de broma para enviarle un divertido “ultimátum” a Faustino, pidiéndole que se apurara a llegar al mundo. El mensaje, lleno de complicidad y simpatía, reflejó la alegría con la que la modelo y Gianluca Simeone esperaban este momento tan especial, que finalmente se concretó con la llegada de su primer hijo.