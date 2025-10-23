Después de un tenso cruce con sus seguidoras, la China Suárez decidió cambiar el foco y compartir un costado mucho más tranquilo de su día a día en Estambul, la ciudad donde actualmente vive junto a Mauro Icardi y sus tres hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Este jueves 23 de octubre, la actriz reveló la nueva actividad física que comenzó durante su estadía en Turquía.

Tras exponer a los haters, la China Suárez mostró su nueva actividad para reducir el estrés en Turquía

Esta semana, la China Suárez fue noticia por su fuerte reacción contra las usuarias que la criticaron en Instagram por sus retoques estéticos. Cansada de que la juzguen, la actriz decidió exponer los mensajes y los perfiles de quienes la atacaban con la intención de responder al hate constante que recibe en redes sociales.

Sin embargo, apenas 24 horas después de aquel estallido virtual, la ex Casi Ángeles mostró una faceta completamente diferente. Desde su cuenta de Instagram, compartió un collage de imágenes donde se la ve disfrutando de una nueva rutina que la ayuda a encontrar calma y equilibrio: pilates mat. “Primera clase de pilates mat y desayuno con vista”, escribió sobre las postales que combinan naturaleza, ejercicio y serenidad.

En las fotos, se la puede ver con el rostro al natural, el pelo recogido y ropa deportiva, lista para comenzar su práctica en un ambiente minimalista y luminoso. La elección de esta disciplina no sorprende: el pilates es reconocido por fortalecer el cuerpo y reducir el estrés, algo que la actriz parece buscar en esta nueva etapa lejos de la exposición mediática de Buenos Aires.

Entre clases, desayunos con vista al Bósforo y momentos en familia, la China Suárez continúa adaptándose a su nueva vida en Turquía, intentando encontrar equilibrio entre la maternidad, el trabajo y su bienestar personal.

Desde Estambul, donde vive junto a Mauro Icardi y sus hijos, la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena por un fuerte ida y vuelta con sus seguidoras. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes de su nuevo retoque estético, un lifting de pestañas, pero lo que parecía una simple publicación derivó en una catarata de críticas. Algunos comentarios, lejos de halagarla, cuestionaron su apariencia y su supuesta “obsesión por los retoques”, lo que provocó la inmediata reacción de Eugenia.

Fiel a su estilo frontal, la ex Casi Ángeles decidió responder de manera contundente. En una serie de historias, recopiló los mensajes negativos y mostró las fotos de perfil de las usuarias que la habían insultado. “Te falta un poquito de zoom, ya que no se te ve bien la cara”, “Vómito” y “Siempre las mismas fotos pedorras” fueron algunas de las frases que desataron su enojo. Sin dudarlo, la China les devolvió la ironía al escribir: “Ahí va. Con más zoom, para que la pongas de fondo de pantalla”, acompañando el mensaje con una de sus selfies.

Con esta publicación, la China Suárez volvió a dejar en claro que no está dispuesta a tolerar ataques sobre su cuerpo. Aunque suele mostrarse relajada en su nueva vida en Turquía, esta vez prefirió marcar límites y exponer el costado más hostil de las redes.