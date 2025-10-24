Adiós al denim clásico: Nicole Neumann anticipa el jean oversize que se usa esta primavera

Nicole Neumann es -sin duda- uno de los referentes indiscutidos de la moda. Su capacidad para anticipar tendencias, mezclar prendas de alta costura con looks urbanos y prestar atención a los detalles la posiciona como una verdadera conocedora del estilo.

Nicole Neumann

Su estilo ecléctico y versátil le permite adaptarse a cualquier ocasión, desde alfombras rojas y galas hasta su vida cotidiana, logrando siempre un impacto visual que combina elegancia, modernidad y comodidad. Con un ojo experto para los detalles, Nicole Neumann utiliza accesorios llamativos, bag charms y lentes franceses para transformar cualquier look en una propuesta de moda completa y única.

La nueva apuesta de Nicole Neumann para esta primavera

Esta primavera, Nicole Neumann apuesta por el jean oversize, un cambio rotundo respecto al corte skinny que dominó por años. El modelo elegido tiene tiro medio y piernas anchas, abrazando la estética baggy que combina comodidad y movimiento libre sin perder estilo. Este jean urbano y con aire noventoso se perfila como el nuevo básico de la temporada.

Nicole Neumann

Para equilibrar el volumen de la prenda, Nicole Nuemann lo combinó con un top cropped ajustado, que estiliza la figura y mantiene la proporción del conjunto. La elección de prendas que juegan con contrastes de volumen es clave para transformar un look casual en una propuesta moderna y elegante.

Los accesorios que elevaron el estilismo de Nicole Neumann

Nicole Neumann completó el look con una campera corta en tonos neutros, que aporta estructura pero respeta la línea relajada del outfit. Un cinturón que marca la cadera y rompe la monocromía, mientras que la paleta de colores gris, beige y blanco, logra un resultado equilibrado y sofisticado. Las zapatillas confort cierran el estilismo, combinando funcionalidad y tendencia, perfectas para un look urbano que no sacrifica comodidad por estilo.

Nicole Neumann

Con esta propuesta, Nicole Neumann anticipa que el denim de la temporada abraza el volumen y la libertad de movimiento, consolidando el oversize como el nuevo básico imprescindible para la primavera. Comodidad, estilo y elegancia urbana se unen en un solo outfit, dejando atrás los tiempos del jean ajustado al cuerpo.