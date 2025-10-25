Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor en su casamiento por iglesia, rodeados de sus amigos y familiares en Mar del Plata. Durante la emotivo ceremonia, la bailarina deslumbró con su vestido de novia, diseñado por Benito Fernández.

Martina Vignolo deslumbró con su vestido de novia: diseñado por Benito Fernández, elegante y con un toque de color

Martina Vignolo vivió una noche de ensueño al dar el “sí, quiero” por iglesia junto a Matías Alé en Mar del Plata, y su look nupcial no pasó desapercibido. La bailarina lució un diseño exclusivo de Benito Fernández, quien creó para ella un vestido romántico y sofisticado, con la impronta artesanal que caracteriza al diseñador. El modelo, confeccionado en tul bordado con finos pailletes que reflejaban la luz con sutileza, destacaba por su falda evasé con caída fluida, su escote redondo y un delicado trabajo de bordado que aportaba textura y movimiento a cada paso.

Martina Vignolo y Benito Fernández

Para complementar el vestido, Martina eligió un maquillaje natural en tonos nude, con una piel luminosa, mejillas suavemente rosadas y labios color durazno. En los ojos, una fina línea de delineador y pestañas definidas enmarcaron su mirada sin restarle frescura. En cuanto al peinado, optó por un rodete bajo y pulido, perfecto para acompañar el extenso velo de tul blanco.

Como toque final, la artista sostuvo un ramo de rosas amarillas, un detalle lleno de alegría y simbolismo que rompió con el blanco total de su estilismo. Por su parte, Benito Fernández, que viajó a Mar del Plata para acompañar a Martina, se mostró emocionado al verla entrar a la iglesia.

Cómo fue el casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo

El casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo fue un verdadero festejo de amor y alegría en Mar del Plata. La pareja dio el “sí” por iglesia acompañada por sus familiares más cercanos, un grupo de amigos íntimos y su inseparable perrito, que ofició de testigo y se robó todas las miradas durante la ceremonia.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados se trasladaron a un reconocido hotel marplatense, donde tuvo lugar una fiesta inolvidable. Los invitados disfrutaron de una noche repleta de sorpresas, que incluyó regalos personalizados como relojes y un show en vivo de Agapornis.

La celebración se extendió hasta la madrugada, y tanto Matías Alé como Martina Vignolo compartieron en sus redes sociales distintos momentos del evento, desde la preparación del look hasta el último baile de la noche, dejando ver la felicidad de una pareja que celebra el amor con entusiasmo y mucha energía.