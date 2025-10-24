Mario Pergolini y Ángel De Brito criticaron a Tini Stoessel por mostrarse llorando tras la suspensión de su show

Tini Stoessel se convirtió en el centro de un debate luego de que Mario Pergolini y Ángel de Brito cuestionaran el video en el que se mostró llorando al anunciar la suspensión de su show en Tecnópolis. Ambos periodistas analizaron la reacción de la cantante desde sus respectivos programas de streaming, generando una nueva ola de repercusiones en redes.

Tini Stoessel

Qué dijeron Mario Pergolini y Ángel de Brito por el llanto de Tini Stoessel

En las imágenes publicadas por Tini en sus historias de Instagram, la artista se mostró angustiada al comunicar que el recital previsto para el viernes 24 de octubre debía suspenderse por razones climáticas. “No saben cuánto lamento tener que informar esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron por estar mañana y la ilusión que teníamos todos de volver a vernos. Me pone muy triste, pero no puedo hacer nada. Los amo y nos vemos el domingo”, expresó. Además, acompañó el mensaje con un comunicado en el que explicó que la decisión se tomó por motivos de seguridad.

El primero en referirse al tema fue Mario Pergolini, desde su programa en Vorterix. “Suspendió un concierto y lo anunció como si le hubieran matado al perro. Lo hizo Taylor Swift y no salió diciendo ‘¡Dios mío!’”, comentó. Y agregó: “Me parece que esta exposición a la que están todos enfrentados es una locura total. Es un grado de inestabilidad emocional y lo justifican. A mí me parece increíble, sobre todo porque influye en otras chicas”.

Por su parte, Ángel de Brito abordó la situación en su canal de streaming “Bondi”. “Por favor que alguien la cuide a Tini Stoessel. Una artista de su categoría no puede llorar en un video porque se suspende un show por lluvia… si te grabás y llorás, borralo”, señaló. Durante la conversación, una panelista sostuvo que el llanto de Tini respondía al esfuerzo de sus fans que habían viajado desde el interior, a lo que De Brito contestó: “Qué va a llorar por sus fans del interior, por favor”.

Ángel de Brito hablando sobre Tini Stoessel

El recital de Tini Stoessel, que formaba parte de su propio festival, “Futttura”, fue reprogramado para el lunes siguiente. El episodio, que comenzó como una simple suspensión por mal clima, terminó abriendo una discusión más amplia sobre el nivel de exposición emocional de los artistas y la forma en que las redes sociales pueden llegar a amplificar cada gesto.