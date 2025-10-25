Eugenia de Martino mostró cómo se prepara para su casamiento con el Peque Schwartzman: joyas, maquillaje y la complicidad de sus amigas

Tras dar el "Sí, quiero" en el registro civil, Eugenia de Martino y Peque Schwartzman vivirán, este sábado 25 de octubre, su gran boda. Junto a sus amigos y seres queridos, la pareja sellará su amor con un gran festejo que vienen preparando hace tiempo. A través de su red social, la modelo mostró cómo se prepara para esta fecha y lo feliz que se encuentra.

Eugenia de Martino compartió la intimidad de sus horas previas a su casamiento con Peque Schwartzman

A más de un año de su compromiso en París, el pasado jueves 16 de octubre, Diego "Peque" Schwartzman y Eugenia De Martino se casaron en el Registro Civil 1º ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El extenista y la modelo, que se conocieron en 2019, vivieron un momento de mucha emoción y alegría acompañados de sus familiares y amigos.

Luego, celebraron junto a ellos en un lugar al aire libre donde hubo música y un rico catering. Debido a que el gran festejo sería días después, este evento fue algo más íntimo y breve. Finalmente, este sábado 25 de octubre, los flamantes marido y mujer tendrán su esperada boda a lo grande y tal como la vienen soñando hace tiempo.

Peque Schwartzman y Eugenia de Martino

En su red social de Instagram, Eugenia de Martino publicó una selfie y escribió sobre este momento tan especial: "Estoy demasiado feliz. Siento que estoy viviendo un sueño. Ver todo el armado de lo que venimos planeando hace un año y medio me emociona mucho". Su mensaje estuvo acompañado de emojis de caritas llorando, lo que reflejó sus sentimientos en las horas previas a su boda.

Eugenia de Martino

En las publicaciones siguientes, la top model se encargó de compartir con sus miles de seguidores cómo se prepara para el festejo. "Es hoy", escribió en su historia donde se la ve recostada sobre la cama de la habitación, en la que se maquillará, peinará y vestirá para este día, y luciendo una bata blanca que dice en inglés: "Bride (novia)". En su mano también posee un abanico con esta palabra y un corazón.

Eugenia de Martino

En otra imagen también se la puede ver junto a un enorme ventanal y sentada sobre un cómodo sillón gris. La bata blanca que escogió para usar durante los preparativos lleva un glamoroso diseño con plumas blancas en los puños y tela satén. Debajo, Eugenia de Martino lleva lencería en la misma tonalidad y de encaje.

Eugenia de Martino

En otro posteo, la joven dejó ver que su maquillaje se completará con productos beauty de la reconocida firma francesa Dior. "Gracias por acompañarme en esta día tan especial", expresó, súper feliz, la influencer mostrando en detalle las bases de maquillaje, los labiales y rubores que llevará su rostro en su casamiento.

Eugenia de Martino

Por último, sin revelar cómo es el vestido que usará, Eugenia de Martino subió un video en blanco y negro que la muestra alegre y entusiasmada junto a su grupo de amigas más cercanas. Junto a ellas, la joven decidió prepararse y disfrutar de una experiencia única, que atesorará por siempre.

De esta manera, Eugenia de Martino mostró con gran entusiasmo los preparativos para su casamiento con el Peque Schwartzman: desde una suite, con fotografías de joyas y maquillaje y una emotiva filmación que refleja la complicidad con sus amigas.