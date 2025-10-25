Así fue el casamiento por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo: show de Agapornis, mensaje en el cielo y su perrito como testigo

Después de la boda civil, Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento religioso en Mar del Plata este viernes 24 de octubre. Junto a sus seres queridos, la prensa y su perrito, la pareja selló su amor en una noche que jamás olvidarán. A través de sus redes sociales, compartieron la intimidad de este momento tan especial.

Los detalles del casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo en Mar del Plata

Matías Alé y Martina Vignolo pasaron por el registro civil para convertirse en "marido y mujer", el jueves 23 de octubre, pero todos esperaban el gran evento que organizaron durante meses. Se trata del casamiento religioso que celebraron el viernes 24 octubre, donde sus amigos, familiares, la prensa y hasta su perrito estuvo presente.

La unión ante la mirada de Dios se llevó a cabo en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco en Mar del Plata, un lugar cargado de significado para Martina, quien había confesado que era su sueño casarse allí porque asistió desde chica a este lugar. De hecho, le agradeció al actor que aceptara casarse allí y llevar a todos sus invitados al lugar para cumplir su deseo.

El casamiento religioso de Matías Alé y Martina Vignolo en Mar del Plata

En su red social de Instagram, Martina Vignolo compartió la intimidad del momento en que ingresa al altar vestida de blanco junto a su padre y es recibida por Matías Alé y su mascota de raza salchicha. La llegada de la novia fue uno de los momentos más emocionantes. Tras bajar de un auto antiguo de color rojo, los invitados la recibieron con aplausos y alegría. La joven lució un vestido diseñado por Benito Fernández, que se destacó por ser ajustado a la figura, tener escote ovalado y detalles brillantes en la misma tonalidad blanca del atuendo, y un velo de tul.

El artista, por su parte, eligió un traje clásico y elegante en negro compuesto por un saco y pantalón sastrero, que combinó con una camisa blanca y moño combinado al conjunto. Con una sonrisa en su rostro y profunda emoción, la recibió junto al sacerdote y así comenzó la ceremonia religiosa.

Tras el "Sí, quiero", los recién casados salieron de la parroquia tomados de la mano junto a su perro y rumbo a la fiesta con más de 400 invitados. Afuera de la iglesia, los periodistas los esperaban para saber sus primeras sensaciones a minutos de consolidar su historia de amor y de dar este gran paso en sus vidas.

Minutos después, subieron al vehículo y se dirigieron con gran felicidad al salón donde los esperaban sus seres queridos y una noche mágica. Los videos de este gran momento captaron cada instante especial que vivió la pareja dentro de la Parroquia y del sitio elegido para celebrar a lo grande esta nueva etapa. Hubo show de Agapornis, un catering completo con platos dulces y salados, obsequios para los invitados y el típico vals de los recién casados.

El mensaje en el cielo de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo

Horas antes, pese al cielo gris en Mar del Plata, Matías Alé la sorprendió con un mensaje en el cielo: alquiló una avioneta que sobrevoló Playa Grande portando un cartel dedicado a su pareja que decía “Siempre juntos a la par y hoy juntos al altar. Te amo B”. Su esposa quedó impactada al ver este gesto y escribió: "Vos y tus sorpresas, no lo puede creer". Él, fiel a su estilo carismático, bromeó: "Casi lo piloteo pero no me daban las horas del día. Te amo".

El mensaje en el cielo de Matías Alé para Martina Vignolo

Así fue el casamiento por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo con un show en vivo del grupo Agapornis, un romántico mensaje en el cielo del actor para su esposa y su perrito como testigo de este nuevo paso en su relación amorosa.