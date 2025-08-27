miércoles 27 de agosto del 2025
Horóscopo de hoy 27 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 27 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 27 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El fuego de la Luna en Sagitario te enciende las ganas de explorar y probar cosas nuevas. Puede aparecer una oportunidad laboral vinculada con lo internacional o con estudios. En lo personal, tu sinceridad va a estar al límite: ojo con decir verdades que hieran.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hoy tu intuición está afiladísima. Se activa un tema financiero, quizás herencias, deudas o inversiones compartidas. Buen momento para ordenar papeles o sentarte a negociar. En el amor, la pasión sube, pero vas a sentir necesidad de seguridad más que de aventura.

 

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Las relaciones están en primer plano. La Luna enfrente de tu signo resalta acuerdos, parejas o sociedades. Puede aparecer un socio inesperado o una charla clave con tu pareja. Atenti con la dispersión: poné foco en lo que de verdad te suma.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día para ocuparte de tu cuerpo, tu salud y tu rutina. Marte en tu signo te puede tener algo irritable, pero la energía es perfecta para canalizar en deporte o proyectos concretos. En lo laboral, se abren chances de mejorar condiciones si pedís lo que merecés.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El magnetismo está a tope gracias a Venus en tu signo. Vas a brillar naturalmente en encuentros sociales o laborales. Ideal para animarte a mostrar un proyecto creativo o a declararte si venís con ganas. La clave: confianza, pero sin caer en el egocentrismo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Con la Luna en zona de hogar, podés sentir necesidad de refugiarte o de reordenar la casa. Día para conversaciones familiares pendientes. En lo emocional, no busques tener todo bajo control: soltar un poco el perfeccionismo te va a dar paz.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día súper social, con chances de encuentros inesperados, viajes cortos o noticias alentadoras. Si estás estudiando o proyectando algo nuevo, el impulso lunar te ayuda a conectar con la motivación. En pareja, la comunicación va a ser la clave.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tema fuerte: la economía. Puede surgir un ingreso extra o un gasto que no tenías previsto. Tené cuidado con los impulsos de comprar por placer. En lo personal, la pasión se enciende y tu magnetismo atrae miradas. Canalizá esa intensidad en algo productivo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La Luna en tu signo te da protagonismo. Sentís la necesidad de moverte, viajar, empezar algo nuevo. Día ideal para lanzarte a una aventura, aunque sea simbólica. Vas a estar más franco que nunca: tratá de no herir con tu exceso de sinceridad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu energía está más introspectiva. Se activa el inconsciente y podés recibir mensajes a través de sueños o corazonadas. Buen momento para soltar cargas y enfocarte en lo espiritual. En el trabajo, mejor ir paso a paso que querer resolver todo ya.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El día potencia tu costado social y de redes. Vas a tener ganas de compartir, organizar reuniones o conectar con grupos afines. Si estás en proyectos comunitarios, aparecen aliados claves. En lo personal, la amistad puede convertirse en algo más.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El foco está en tu carrera o imagen pública. Puede surgir un reconocimiento por lo que venís haciendo o una nueva responsabilidad. En lo emocional, ojo con la exigencia: no cargues más de lo que podés. Confiá en que tu sensibilidad es tu mayor fortaleza.

