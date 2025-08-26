El inesperado acercamiento de Nico Vázquez y Gimena Accardi que sorprendió a todos

Nico Vázquez y Gimena Accardi sacudieron al mundo del espectáculo al anunciar su separación, sobre todo después de que la actriz confirmara públicamente que le había sido infiel. En un principio, las miradas apuntaron a Andrés Gil, su compañero en la obra En otras palabras y pareja de Cande Vetrano. Tanto él como la actriz negaron la versión, pero el rumor siguió circulando en redes sociales.

Mientras algunos especulaban con una posible reconciliación, la pareja optó por el divorcio y dio por finalizada su historia de amor. El quiebre pareció definitivo, aunque los gestos entre ambos siguen dando que hablar. El último fin de semana, Accardi viajó a Bahía Blanca junto a Gil para cumplir con funciones teatrales ya programadas, y en ese contexto compartió un emotivo mensaje.

El emotivo gesto de Nico Vázquez en una historia de Gimena Accardi

La actriz recibió bastante apoyo por parte de sus seguidores en la localidad, lo que le brindó calidez en un momento complejo de su vida personal. Esa respuesta la conmovió especialmente, ya que mantiene un fuerte vínculo con la ciudad. En sus redes sociales lo explicó con detalle: “En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahienses por el amor. Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia”.

El posteo estuvo acompañado por una foto de un paisaje rural de la zona. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue la reacción de Nico Vázquez. El actor dejó un mensaje significativo: un corazón blanco y el emoji de infinito, interpretado como una señal de apoyo hacia quien fue su compañera durante tantos 18 años.

El comentario de Nico Vázquez en la historia de Gimena Accardi

La relación de Gimena con Bahía Blanca está atravesada por recuerdos familiares. Su madre falleció cuando ella tenía 18 años, tras ser diagnosticada con cáncer pocos meses antes. Esa pérdida marcó profundamente su vida, y cada regreso a la ciudad se convierte en una experiencia muy especial para ella. Vázquez conoce bien esa historia, lo que le otorga un valor especial a su gesto en las redes.

Aunque la pareja firmó su divorcio y dejó en claro que su matrimonio terminó, el comentario público de Nico Vázquez volvió a demostrar que ambos quedaron en buenos términos y el afecto que el actor tiene hacia Gimena Accardi sigue intacto.

F.A