El duro castigo de Telefe a Wanda Nara por darle una nota a El Trece

Wanda Nara vuelve a ser noticia. A semanas de retomar la conducción de MasterChef Celebrity por Telefe, la empresaria y conductora generó ruido interno al conceder una entrevista a otro canal (El Trece), específicamente al espacio de Dante Gebel, "La Divina Noche", algo que no habría caído bien en la señal que tiene contrato exclusivo con ella.

La reacción de Telefe no tardó. Según versiones que circularon en las últimas horas, el canal decidió “compensar” la situación organizándole a la conductora una entrevista dentro de la propia señal. La elegida fue una participación en el nuevo ciclo "Fernet con Grego", que marca el desembarco de Grego Rossello como conductor.

Wanda Nara en MasterChef

El “castigo” de Telefe a Wanda Nara

La información surgió en Sálvese Quien Pueda, donde Yanina Latorre reveló el dato y habló sobre la entrevista. “Iba a ser corta y terminó siendo muy larga, ella tenía una audiencia con las hijas y pidió que la cambien”, detalló y generó comentarios varios en el piso.

“Ella está contenta con esta nota”, señalaron en el programa, en referencia a la grabación en Telefe. Latorre agregó que Wanda se mostró distendida, cómoda y hasta feliz durante la grabación, despejando cualquier especulación sobre un mal momento laboral. En los últimos días, incluso se habló de que su contrato podría haber sido dado de baja. Sin embargo, Yanina fue tajante al desmentir esa versión: “La verdad es que no pasa nada, Wanda sigue”.

De acuerdo a la información que compartió, MasterChef Celebrity ya tiene fecha de regreso. “Va a empezar el primero de octubre y va a durar hasta que arranque Gran Hermano. Hasta febrero. Yo le pregunté si en el medio entre MasterChef y Gran Hermano había algo, y me dijo que no”, detalló la panelista, citando fuentes directas de la producción.

En este contexto, el llamado “castigo” de Telefe a Wanda no parece haber pasado de una advertencia y una estrategia para mantenerla dentro del radar de la señal y que el primer episodio del nuevo ciclo, sea llamativo.

Es que Wanda Nara sigue siendo una de las figuras centrales de la grilla de Telefe y su regreso a MasterChef Celebrity ya está confirmado.

F.A