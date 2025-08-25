Se viralizó un video premonitorio de Gimena Accardi sobre el divorcio con Nicoláz Vázquez: qué vaticinó

Tras la sorpresiva e impensada confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nicolás Vázquez, ahora comenzó a circular un video que se viralizó en redes donde la actriz vaticinaba lo que sería la crónica de un divorcio anunciado.

La historia se remonta a marzo de este año, cuando la actriz fue invitada a Bondi, el programa de streaming que conduce Ángel De Brito. Allí, la artista habló de los proyectos laborales que la tenían a ella como protagonista sobre los escenarios, pero a su marido en la producción. No obstante, lanzó una frase que en ese momento pasó como un chascarrillo, pero que hoy, seis meses después, cobra sentido.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, una pareja que llegó a su fin

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez parecían ser una pareja ante la mirada del público. Siempre con sonrisas en sus rostros y miradas cómplices, nadie nunca vio venir este abrupto final de su relación. Sin embargo, hilando fino y revisando material de archivo, comenzó a hacerse viral un video donde la dramaturga reconoce algunos conflictos en su vínculo, aunque señaló que eran muy esporádicos.

Al ser consultada sobre su día a día con el productor e intérprete de Rocky, Gimena recordó: “Estoy pensando alguna última discusión. Hace ahora hace mucho que no discutimos. Es verdad que discutimos poco”, explicó con total soltura.

Uno de los puntos que Accardi quiso hacer hincapié es en la desmitificación de que eran una pareja perfecta. “Donde más nos hemos peleado, entre comillas, es laburando. De hecho, yo acá en este proyecto, que él lo dirige 100%...”, complementó.

En este marco, explicó que la pasión que los caracteriza los coloca en un escenario donde se conocen a la perfección. “Laburábamos juntos, imagínate, hace mil años. Nos conocimos trabajando juntos hace veintipico de años. Ya tenemos ese modus operandi muy afilado y nos llevamos bien”, explicó la actriz. Fue en este mismo momento en el que nombró por primera vez la palabra divorcio y despertó las risas entre sus interlocutores.

“Pero si bien he trabajado muchas veces con él como actor y yo como actriz o él codirigiendo en las otras obras, acá era el primer proyecto donde él dirigía 100% y dije: ´nos vamos a matar, nos matamos. Este proyecto trae el divorcio´", sentenció Gimena Accardi sin pensar que, medio año más tarde sería la protagonista de los portales de noticia no por su trabajo en sí, sino por su desliz con el “chico random”, estando casada y conviviendo con Nicolás Vázquez.

