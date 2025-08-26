La furia de Dalma Maradona tras el choque de auto que sufrió Claudia Villafañe: "Hay Tata para rato"

La mañana de este martes 26 de agosto se vio sacudida por la noticia de un accidente de tránsito protagonizado por Claudia Villafañe. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Libertador y Udaondo, cuando la camioneta de la madre de Dalma Maradona fue embestida por otro auto.

Según se pudo conocer, Claudia Villafañe sufrió un trauma leve de cráneo con una herida cortante. Fue Pia Shaw quien reveló que tras el accidente la empresaria estaba bien, pero que todavía no había podido conversar con sus hijos. No obstante, horas más tarde, fue Dalma Maradona quien se pronunció en redes sociales sobre el accidente que sufrió su madre.

Claudia Villafañe

La indignación de Dalma Maradona en redes sociales tras el accidente de Claudia Villafañe

El accidente de Claudia Villafañe generó un gran revuelo mediático, al punto de que su hija, Dalma Maradona tuvo que pronunciarse al respecto. En sus historias de Instagram, la actriz estalló contra los rumores que sentenciaban la situación de salud de su madre: “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios sólo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero qué tan hdp tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así?”.

Dalma Maradona

En su descargo Dalma Maradona cuestionó: “¿Esa gente tiene familia? ¿Madre? ¿Hijos?”, escribió visiblemente molesta. La actitud de Maradona dejó en evidencia la poca delicadeza con la que muchas veces se tratan temas tan complejos. Sin embargo, la artista finalizó el mensaje con un contundente pero esperanzador mensaje.

Dalma Maradona reveló el estado de su madre, Claudia Villafañe

Tras dejar en claro su indignación, Dalma Maradona se tomó un momento para agradecer a las personas que le escribieron para preguntar por el estado de salud de la cocinera: “Ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá”, señaló.

Dalma Maradona

Para finalizar el mensaje, Dalma Maradona compartió una frase que dejó alivio y sonrisas entre los seguidores de la intérprete: “¡Hay Tata para rato!". Con esta historia, la experta en artes escénicas no sólo desmintió la gravedad del accidente, sino que llevó tranquilidad a todo aquel que se preocupó con Claudia Villafañe.