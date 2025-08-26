Adiós a la formalidad: Juliana Awada y Antonia impactaron con su estilo twinning en casa

Juliana Awada volvió a marcar tendencia desde la intimidad de su hogar, esta vez junto a Antonia Macri, con un estilo twinning que combina comodidad, diseño y una estética relajada. Madre e hija compartieron looks coordinados que reflejan una sintonía de estilo sin necesidad de formalidades, apostando por prendas clásicas.

Juliana Awada eligió un conjunto casual con sello personal y lo compartió en redes junto a Antonia Macri, quien acompañó la escena con una versión juvenil y descontracturada. El estilo twinning se hizo presente en casa, con prendas simples que revelan una complicidad estética, marcada por la elección de texturas suaves y cortes clásicos.

La empresaria volvió a marcar tendencia desde la intimidad de su hogar, esta vez junto a la menor de sus hijas, fruto de su relación con Mauricio Macri. En una serie de imágenes compartidas, ambas sorprendieron con atuendos que destacaban por su estética minimalista que ya es parte de su sello personal.

Lejos de los eventos protocolares, Juliana Awada eligió mostrarse con un look que se funde con su elegancia natural. En esta ocasión, apostó por un pantalón de jean de corte recto, clásico y atemporal junto con un buzo en color gris topo de estampa frontal, que se adapta tanto a una jornada de trabajo como a un almuerzo familiar.

Para completar su elección, la empresaria textil eligió unos zapatos color chocolate, de cuero liso y terminación redondeada, que sumaron textura y profundidad. El calzado, cómodo pero sofisticado, funcionó como punto de equilibrio entre lo informal y lo elegante. El cabello suelto, con ondas suaves, junto con su make up natural, terminó por completar la imagen.

Por su parte, Antonia Macri acompañó el espíritu del twinning con una versión más juvenil pero cargada de tendencias descontracturadas. En esta ocasión, se lució con un pantalón de jean con roturas deshilachadas, de corte recto y tiro medio. A su vez, sumó un sweater negro de tejido fino y corte clásico que acompañó a la perfección su elección.

El resultado que consiguió Juliana Awada refleja una complicidad, coherencia estética y una sensibilidad compartida por el diseño. El twinning entre madre e hija no se basó en la repetición exacta de prendas, sino en una sintonía de estilo que respeta las diferencias generacionales y potencia los puntos en común entre sus outfits.

Juliana Awada cerró una nueva postal familiar junto a Antonia Macri con un gesto que volvió a marcar estilo: el look twinning elegido para estar en casa combinó comodidad, diseño y una estética compartida que se aleja de la formalidad sin perder elegancia. La elección de prendas básicas, tonos neutros y siluetas relajadas reflejó una complicidad cotidiana que se expresa en lo visual.

