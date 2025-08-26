El contundente dato de Yanina Latorre sobre el futuro de Telefe: "En quince días se sabrá quién lo compra"

Telefe, uno de los canales de televisión más importantes de Argentina se encuentra en pleno proceso de venta. Durante el programa "Sálvese quien pueda" Yanina Latorre reveló que la decisión de quien adquirirá la televisora se conocerá dentro de dos semanas: “De acá a 15 días vamos a saber quién es el comprador", sentenció.

Además, Yanina Latorre explicó que el proceso es similar al de una licitación: “hay cinco postores” y detalló que ya se presentaron cuatro propuestas. Del mismo modo, reveló que queda pendiente la oferta definitiva de uno de los grupos más importantes: “Falta la oferta definitiva de Yankelevich”.

Yanina Latorre

Yanina Latorre reveló quienes son los posibles compradores de Telefe

En su intervención, Yanina Latorre mencionó alguno de los grupos que quieren comprar el canal: “Uno de los grupos que se presentó es el de Yankelevich, el otro es el de Santa María, el dueño de Canal 9, y hay tres más que no sé el nombre”. Del mismo modo la conductora detalló que el proceso de compra-venta tendrá en cuenta mucho más que solo el monto de la oferta.

Y es que aunque el canal ya está recibiendo propuestas, no será vendido al que más dinero ofrezca. "Cuando estén las cinco ofertas, el canal decide, no necesariamente tiene que ser el que más pague", explicó Yanina Latorre. La decisión dependerá de que el comprador acepte la continuidad de los proyectos y la vialidad del canal.

Yanina Latorre reveló las condiciones para la venta del canal

Una de las declaraciones más importantes que realizó Yanina Latorre es que los acuerdos actuales del canal no pueden modificarse: “Todo lo que está arreglado antes no se puede tocar", aclaró. Con la intención de que sus palabras quedaran claras, la conductora compartió un ejemplo: “Si Santiago del Moro hoy tiene arreglado para seguir hasta el 2030, que es lo que le ofrece Telefe, el comprador nuevo no tiene que cambiar las condiciones".

Yanina Latorre

Para finalizar su intervención, Yanina Latorre explicó que no se permitirá que el nuevo propietario llegue y dinamite todo, esto garantizará la continuidad de los contratos vigentes. Del mismo modo, la panelista recordó: “De acá a 15 días se va a saber quién compra”.