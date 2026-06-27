Torta con temática mundialista, galletitas personalizadas y gigantografía: Así fue el cumpleaños de Santi, el hijo de Dibu Martínez

En la antesala del tercer partido de la Selección Argentina en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, Santino, el hijo mayor de Emiliano “Dibu” Martínez y Amanda “Mandinha” Gama, celebró sus 8 años. A través de una serie de videos compartidos por su mamá en las redes sociales, se conocieron todos los detalles de un festejo inolvidable, en el que no faltó una ambientación inspirada en la pasión mundialista.

El cumpleaños de Santi, el hijo del Fibu Martínez

Este sábado 27, las historias de 24 horas de Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, se llenó de color y alegría tras festejarle el cumpleaños número 8 a su primer hijo, Santino. El niño, quien nació en Londres en 2018, mientras su papá jugaba en el Arsenal, celebró una nueva vuelta al Sol en un marco más que especial para él y toda la familia: en pleno Mundial 2026. Para ello, su mamá pensó en una temática cien por ciento mundialista con los colores celeste y blanco, en alusión a la selección argentina.

El Dibu Martínez y su familia en Estados Unidos | Instagram

Mediante un paneo que realizó con su celular, la diseñadora mostró en detalle una temática pensada para seguir viviendo al máximo la fiebre mundialista. Para ello, sumó un enorme cartel con las mascotas del mundial y el nombre “Santi World Cup 2026”. En cada uno de los extremos se ubicaban globos albicelestes, mientras que delante de esa marquesina, se distribuyeron estratégicamente mesas redondas con una serie de elementos que sumaron color, sabor y pasión por la Scaloneta.

A primera vista, la mesa principal llamó la atención por una imponente torta de dos pisos, decorada con una réplica de la Copa del Mundo y una pelota como protagonista. La ambientación también incluyó una gigantografía con la imagen del nene con la camiseta Argentina, galletitas de vainilla rectangulares personalizadas con las fotos de los jugadores del plantel nacional, además de bolsitas celestes con forma de pirámide que contenían una pelota mundialista repleta de golosinas.

El festejo se completó con una variedad de pequeños bocaditos dulces y delicados arreglos florales compuestos por flores y hojas verdes, que aportaron un toque elegante a la decoración. Cada detalle estuvo pensado para combinar la pasión por el fútbol con una celebración a la altura de un cumpleaños infantil inolvidable.

Cumpleaños de Santi, el hijo del Dibu Martínez | Instagram

Ava también tuvo su momento para brillar

Si bien el cumpleaños era de su hermanito mayor, Ava, la hija de 4 años del Dibu Martínez, también tuvo su momento mágico. En otra toma, Mandinha compartió algunas escenas del baile de princesas de Disney que protagonizó su hija junto a otras niñas de la misma edad. “Once upon a time (Érase una vez)”, bajo esa premisa las pequeñas danzaron al compás de estos personajes icónicos de las películas infantiles.

Cada una de ellas sostenía un lazo que hacía girar de un lado a otro mientras bailaba, saltaba y seguía el ritmo de la música. Para completar la puesta en escena, lucían vestidos con brillos y delicadas vinchas con moños, en sintonía con la estética glam del cumpleaños.

De esta manera, la esposa del Dibu Martínez, dejó en claro que el mundial también va en línea con los festejos infantiles recreando momentos únicos y celebrando fechas especiales, como lo fue el natalicio de Santi. Así, el cumpleaños del hijo mayor del arquero campeón del mundo se convirtió en una ocasión especial para compartir con familiares y amigos, en un clima de alegría donde cada rincón estuvo pensado para homenajear el deporte que marcó la vida de su padre y que hoy también forma parte de los recuerdos más felices de su infancia.