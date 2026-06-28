Así fue la espectacular fiesta de 60 de María Fernanda Callejón: de la estación de helados al carnaval carioca con "Lionel Messi"

María Fernanda Callejón celebró sus 60 años con una celebración que reunió todos los condimentos de una fiesta inolvidable. Entre risas, música y una energía inagotable, la cumpleañera disfrutó junto a sus seres queridos de una velada diseñada para agasajarla en este momento tan especial de su vida.

Fernanda Callejón celebró sus 60.



Los 60 años de María Fernanda Callejón: un look audaz, invitados de lujo y una compañía muy especial

Para esta ocasión tan significativa, María Fernanda eligió un estilismo que resaltó su frescura. La actriz lució un vestido negro corto de un solo hombro, cargado de brillos. Además de compartir con colegas, la anfitriona posó feliz junto a un oso gigante de peluche, un detalle lúdico que decoró el salón y divirtió a todos los invitados.

Fernanda Callejón bailó con Moria Casán y se emocionó con su hija Giovanna

El ambiente vibró con la presencia de figuras muy queridas del espectáculo argentino. Se destacó la asistencia estelar de Moria Casán que con su icónica personalidad bailó junto a Fernanda. Mientras que Nito Artaza también sumó su cuota de diversión a la pista. El momento más tierno fue cuando Giovanna, la hija de María Fernanda, tomó el micrófono para cantar el feliz cumpleaños, un instante que emocionó profundamente a su madre.

Los invitados degustaron una propuesta culinaria de primer nivel durante toda la velada. La fiesta contó con una espectacular stand de sushi, donde un chef preparó piezas al momento para el deleite de los invitados. Como cierre perfecto para los más golosos, la organización dispuso de una tentadora estación de helados.

Fernanda Callejón ofreció sushi y helados; y se divirtió con carnaval carioca de "Messi".

María Fernanda Callejón y un carnaval carioca junto a "Lionel Messi" y "La Mona Giménez"

Tras la cena, la música tomó el protagonismo con un carnaval carioca que sorprende a todos por su originalidad. El show incluyó la participación de dos figuras muy particulares: un performer disfrazado de "Lionel Messi" y otro de "La Mona Giménez", quienes se encargaron de animar la pista con mucho humor. María Fernanda, siempre predispuesta a la diversión, se sumó al baile y protagonizó las secuencias más desopilantes de la noche junto a ellos, demostrando una energía única mientras era ovacionada por sus invitados.

La fiesta continuó con el ritmo a pleno hasta la madrugada, confirmando que la cumpleañera sabe cómo transformar cada celebración en un suceso memorable. Entre risas, buena compañía y detalles pensados al milímetro, María Fernanda Callejón inició su nueva década rodeada de amor y diversión constante.