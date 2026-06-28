Zaira Nara reveló detalles del viaje de hermanas que arruinó Mauro Icardi: "No lo podíamos creer"

Zaira Nara se sinceró en el streaming QV4 -emitido por DGO - sobre una escapada a Miami con su hermana mayor, Wanda Nara, que prometía ser el paraíso de la complicidad y terminó convirtiéndose en un verdadero caos. Con la compañía de Andy Kusnetzoff y Cayetano, la modelo relató cómo la aparición sorpresiva de su ex cuñado Mauro Icardi destruyó la paz que había planeado junto a su hermana, transformando lo que debían ser unas vacaciones exclusivas en una situación incómoda.

Zaira y Wanda Nara y un viaje fallido.

El viaje de Wanda Nara y Zaira Nara que arruinó Mauro Icardi

La idea original era clara: disfrutar de unos días en la ciudad estadounidense a solas, sin hombres y bajo sus propios términos. "Nos fuimos con todos nuestros socios; sí, solas, pero nuestra joda igual es ver reels en la cama", confesó Zaira Nara con picardía, dejando en claro que su plan de vacaciones era mucho más tranquilo de lo que muchos imaginan, priorizando simplemente la compañía mutua.

Sin embargo, la convivencia tenía sus desafíos, especialmente por sus distintas formas de dormir y la necesidad de Zaira de contar con su espacio personal. "Mi hermana estaba durmiendo sin nada arriba. A mí como que no me gusta tanto el contacto; mi hermana es de abrazo y besos, y yo uso 75 almohadas para separarme", detalló la modelo, explicando entre risas que las almohadas eran su única barrera de defensa para evitar el roce constante. La modelo enfatizó que, aunque adora a Wanda, el contacto físico excesivo le resulta a veces abrumador durante las horas de descanso.

La tranquilidad de la madrugada fue abruptamente interrumpida a las cinco de la mañana por un sonido que las puso en alerta máxima dentro de la suite. "Escucho el imán de la puerta y las dos saltamos, ¡así!", relató Zaira, imitando el gesto de sorpresa mientras Andy y Cayetano celebraban la anécdota con ironía y humor.

Mauro Icardi y Wanda Nara, aún casado, en la anecdota de Zaira Nara.



Lo más divertido, según la modelo, fue la reacción inmediata de su hermana al despertarse en el hotel de Miami. "Claro, ella salta desnuda", remató entre carcajadas ante la atenta mirada de los conductores que no salían de su asombro ante el relato. Resulta que quien ingresó a la habitación fue Mauro Icardi, quien era el marido de Wanda en ese momento. "Cayó el que era su marido, de sorpresa", comentó Zaira manteniendo su postura de no dar nombres propios pero remarcando que "no lo podían creer".

La indignación de la conductora creció al notar que “el intruso” se había movido rápido en la recepción para conseguir una tarjeta de acceso sin aviso previo. "Venía encima con las nenas; esto es como que tu novia te cae en el viaje de egresadas, ¡mi amor, te doy una sorpresa!", graficó Andy Kusnetzoff, mientras Zaira expresaba su malestar por la inesperada invasión de privacidad que arruinó el clima de relax que buscaban.

Lo que terminó de arruinar el plan fue el cambio de planes que siguió a la visita en el destino estadounidense. "A todo esto, mi hermana hizo un upgrade, se fue a otra habitación con su familia y yo me quedé sola. A mí me re cag... porque era el viaje con mi hermana y terminé sola", confesó la influencer con un toque de resignación y humor, dejando en claro que ese viaje quedó para el olvido. Zaira Nara cerró la anécdota demostrando que, a pesar de los años, el recuerdo de ese mal momento sigue generando risas y un poco de frustración por haber perdido la compañía de Wanda Nara que tanto deseaba en aquel viaje por culpa de el innombrable Mauro Icardi.