¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de junio de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de junio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te encuentra con ganas de hacer más de lo que el día permite. Tratá de no llenar la agenda de planes y dejá espacio para la improvisación. Una charla sincera puede ayudarte a cerrar la semana en paz.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás disfrutar de los pequeños placeres sin sentir culpa. Un desayuno largo, una caminata o una tarde de descanso pueden convertirse en el mejor plan. Escuchá lo que tu cuerpo te está pidiendo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La energía sigue favoreciendo los nuevos comienzos. Es un buen momento para pensar qué querés para esta nueva etapa y dejar atrás situaciones que ya cumplieron su ciclo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu sensibilidad está a flor de piel, pero eso no es una debilidad. Alguien de tu entorno te valora más de lo que creés. Día ideal para el autocuidado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Domingo ideal para bajar el ritmo y dedicarte tiempo. No todo tiene que ser social o productivo. A veces, la mejor forma de recargar energía es simplemente descansar.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Los encuentros con amigos o personas cercanas pueden traer alegrías inesperadas. Dejá de lado las preocupaciones por unas horas y permitite disfrutar del presente.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hay decisiones que vienen dando vueltas en tu cabeza y hoy podrías encontrar la claridad que necesitabas. Confiá más en tu criterio y menos en la opinión ajena.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición será una guía muy valiosa. Prestá atención a las señales y a las coincidencias porque podrían darte pistas sobre un tema que te preocupa.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y aire fresco. Un cambio de escenario, aunque sea por unas horas, puede ayudarte a recuperar el entusiasmo y arrancar la semana con otra energía.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Los vínculos ocupan un lugar importante este domingo. Es un buen día para acercarte a alguien querido o retomar una conversación que había quedado pendiente.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas originales aparecen cuando menos las buscás. Tené a mano dónde anotarlas porque algunas podrían transformarse en proyectos interesantes más adelante.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel, pero eso no tiene por qué ser algo negativo. Conectarte con lo que sentís te permitirá entender mejor qué necesitás para estar bien.