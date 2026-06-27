sábado 27 de junio del 2026
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Así es Alejandro Guyot, el ex marido de Ernestina Pais y padre de su hijo, Benicio

Fotógrafo reconocido y de bajo perfil, es uno de los pilares fundamentales de la familia Pais.

Alejandro Guyot Ernestina Pais
Alejandro Guyot Ernestina Pais | Instagram

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida hace apenas unas horas, conmueve al mundo del espectáculo y pone en primer plano la figura de Alejandro Guyot. Ex marido de la periodista y padre de Benicio, Guyot combina una trayectoria sólida en la fotografía con un rol esencial en la vida familiar.  

alejandro guyot
Alejandro Guyot.

Alejandro Guyot y su carrera profesional

Guyot se consolidó como fotógrafo de prestigio, con publicaciones en medios como La Nación, Inrockuptibles, Piauí, El Mercurio y El País. Su estilo se caracteriza por retratos sensibles y escenas que transmiten profundidad emocional. La fotografía es para él una forma de narrar historias y conectar con la sociedad, lo que le permitió construir una identidad propia en un ámbito competitivo.  

Guyot y Pais se conocieron a comienzos de los 2000 en ámbitos vinculados al periodismo y la cultura, cuando ella ya era una figura reconocida en televisión y él se destacaba como fotógrafo. En 2004 nació Benicio, fruto de esa relación, y desde entonces el hijo se convirtió en el centro de sus prioridades. La pareja definió su vínculo como un “matrimonio disfuncional”, con dinámicas independientes pese a compartir casi una década juntos.  

Alejandro Guyot
Alejandro Guyot y su hijo Benicio.

La relación y el vínculo posterior entre Alejandro Guyot y Ernestina Pais


Aunque la relación terminó, Guyot mantuvo un lazo cercano con Ernestina Pais y se transformó en un apoyo constante en momentos de crisis. Su presencia fue clave en la vida familiar, incluso cuando las circunstancias personales de la periodista atravesaron etapas complejas y expuestas públicamente. 

Alejandro Guyot
Alejandro Guyot y su actual pareja, Josefina Licitra.

 

El vínculo con Benicio es uno de los aspectos más destacados de la vida de Guyot. El joven atravesó un proceso de internación, y su padre estuvo presente como sostén emocional. En redes sociales, Benicio compartió una imagen abrazado a Guyot con la frase “Te amo, pá”, reflejando la cercanía y el afecto que los une. 

Alejandro Guyot
Ernestina Pais junto al elenco El divorcio del año

En la actualidad, Guyot , ex de Ernestina Pais, comparte su vida con la periodista y escritora Josefina Licitra, con quien construyó una relación estable. La pareja disfruta de actividades familiares junto a sus respectivos hijos, generando espacios de convivencia que fortalecen los lazos afectivos. Este presente lo muestra en una etapa donde combina su carrera profesional con una vida personal equilibrada.  

 

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