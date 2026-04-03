¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 3 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 3 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día ideal para tomar la iniciativa en algo que venís postergando. En el amor, evitá discusiones impulsivas: no todo se resuelve hoy. En lo laboral, una propuesta puede sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás bajar un cambio. Tu cuerpo te está pidiendo descanso. Buen momento para reorganizar finanzas o proyectar a futuro con más claridad.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Las conversaciones fluyen y podés cerrar acuerdos importantes. En el amor, alguien podría decirte algo que no esperabas. Escuchá antes de reaccionar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día emocionalmente intenso. Puede haber nostalgia o recuerdos que vuelven. No te cierres: hablar con alguien de confianza te va a ayudar más de lo que creés.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás sin esfuerzo. Ideal para reuniones, citas o exposiciones. En el amor, estás magnético, pero cuidado con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu mente está a mil. Organizá prioridades para no colapsar. En el trabajo, un detalle que otros pasan por alto te va a dar ventaja.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero algo externo puede descolocarte. Tomate un momento antes de decidir. En el amor, se aclaran dudas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Energía intensa y transformadora. Es un buen día para cortar con lo que ya no suma. En lo económico, evitá riesgos innecesarios.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de salir, moverte y romper la rutina. Podría aparecer una invitación inesperada. En el amor, dejate llevar, pero sin perder el foco.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día productivo. Todo lo que encares hoy puede tener resultados a largo plazo. En lo personal, alguien te va a pedir más atención.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad en alza. Ideal para proyectos nuevos o cambios de rumbo. En el amor, necesitás espacio, pero sin desaparecer del todo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Intuición muy fuerte. Confiá en lo que sentís. Puede haber noticias relacionadas con dinero o trabajo que te obliguen a decidir rápido.