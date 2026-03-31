Francisco, lejos de la sombra de Marcelo Tinelli: su nueva vida entre viajes exclusivos y una apuesta musical que sorprende

Aunque lleva uno de los apellidos más conocidos del país, Francisco Tinelli eligió construir su camino lejos de la exposición constante y del ruido mediático que rodea a su familia. Con un perfil mucho más reservado que el de sus hermanas y una presencia mínima en redes sociales, el hijo mayor de Marcelo Tinelli fue delineando una identidad propia, más vinculada al universo creativo, la estética y los proyectos personales que a la televisión.

Marcelo y Francisco Tinelli

A punto de cumplir 28 años, Francisco Tinelli muestra una versión mucho más silenciosa pero igual de magnética de la fama. Entre viajes por distintas ciudades del mundo, postales cuidadas y una fuerte inclinación por la música, el joven se aleja cada vez más de la imagen de “hijo de” para consolidar un estilo de vida propio.

Una vida entre destinos exclusivos

Lejos de la sobreexposición, Francisco Tinelli convirtió sus redes sociales en una especie de ventana selectiva a su mundo. Con pocas publicaciones, pero muy pensadas, deja ver fragmentos de una vida atravesada, la moda, el diseño y una sensibilidad estética muy definida.

Marcelo y Francisco Tinelli

Ese modo de mostrarse también habla de la decisión de habitar la fama desde otro lugar. Sin necesidad de convertirse en figura televisiva ni de capitalizar el apellido en cada paso, Francisco parece haber elegido una narrativa más ligada a la experiencia, el gusto personal y el disfrute.

La gran apuesta de Francisco Tinelli

Si hay un terreno en el que Francisco Tinelli viene construyendo una identidad cada vez más clara, ese es el de la música. Desde hace un tiempo impulsa su proyecto como DJ bajo el nombre artístico Corante, una propuesta con la que canaliza una faceta creativa mucho más íntima, alejada del formato clásico del espectáculo y más cerca de una búsqueda personal.

Francisco Tinelli

El nombre, que fusiona las ideas de corazón y diamante, también funciona como una síntesis de su impronta: sensible, estética y contemporánea. A través de esa apuesta musical, Francisco Tinelli encontró una forma de expresión que no depende del peso de su apellido, sino de él mismo.