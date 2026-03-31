Agustina Cherri viajó a Italia para presentar su nuevo negocio: "Trabajando para el futuro"

Agustina Cherri viajó a Italia para dar un nuevo paso en su carrera con la presentación de su nuevo negocio. La propuesta la llevó a participar de actividades en Italia vinculadas al mundo de la belleza y el cuidado personal, en un entorno que reúne innovación y tradición. Este viaje se convirtió en una oportunidad para proyectar su marca hacia mercados internacionales.

Agustina Cherri sorprendió a todos al viajar a Italia por la presentación de su negocio

Agustina Cherri se encuentra en Italia con motivo de la presentación de su nuevo negocio. Su presencia en el país europeo marca el inicio de una etapa que conecta emprendimiento, cosmética y proyección internacional. La iniciativa se enmarca en un recorrido que combina trabajo con actividades que fortalecen su propuesta.

Agustina Cherri

En las últimas horas, la reconocida actriz compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos que mostraron cómo fue su recorrido por Italia para presentar su marca de skincare. Uno de sus posteos reflejó su paso por Bologna, donde participó de una de las ferias de cosmetología más importantes del mundo.

Allí, Agustina Cherri recorrió los stands, observó procesos de elaboración y embotellado de productos, y se interiorizó sobre las últimas tendencias en el sector. En sus registros se la pudo ver explorando aplicadores de crema frío y calor, además de artículos dedicados al cuidado de la piel, en un espacio que reunió innovación y tradición.

Durante tres días, la emprendedora se sumergió en un ambiente que le permitió obtener inspiración, ideas y aprendizajes para el desarrollo de su marca de cosmética natural. La feria, reconocida por su magnitud y diversidad, ofreció un panorama completo de la industria, desde productos terminados hasta demostraciones de procesos de fabricación.

El recorrido de Agustina Cherri con su marca por las calles de Roma

El viaje continuó en Roma, donde Agustina Cherri combinó la presentación de su emprendimiento con paseos turísticos. Junto a su marca de skincare a base de hongo reishi, recorrió las calles en bicicleta y disfrutó de la ciudad, integrando trabajo y vida cotidiana en un entorno que potencia la visibilidad de su propuesta.

Agustina Cherri con su marca en Italia

La elección de Italia como destino no fue casual; el país es considerado un referente en tendencias de belleza y bienestar, lo que convierte a esta experiencia en un paso estratégico para posicionar su marca. La feria le brindó la oportunidad de conectar con profesionales, conocer nuevos desarrollos y explorar alianzas.

“Trabajando para el futuro. Nos llevamos mucha inspiración, ideas y aprendizaje para todo lo que viene. Gracias por acompañarnos en este camino”, comentó Agustina Cherri en su publicación. Mundia, la marca de la actriz, se centra en el uso del hongo reishi, un ingrediente valorado por sus propiedades en el cuidado de la piel, impulsando el cuidado natural como tendencia.

Agustina Cherri

Agustina Cherri viajó a Italia para presentar su nuevo negocio, en un recorrido que la vinculó con la industria de la belleza y el cuidado personal. La experiencia en Bologna y Roma marcó un paso relevante en la proyección de Mundia, integrando innovación y tradición en un contexto internacional.

VDV