stás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 31 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 31 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para tomar la iniciativa, pero sin atropellar. Vas a sentir impulso y claridad, ideal para resolver algo que venías postergando. En el amor, menos orgullo y más sinceridad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La estabilidad que buscás empieza a ordenarse, pero necesitás soltar el control en ciertos aspectos. Buen momento para temas económicos o decisiones a largo plazo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación será tu gran aliada. Reuniones, mensajes o encuentros pueden abrirte puertas inesperadas. Atención a malentendidos: hablá claro.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Puede haber nostalgia o necesidad de refugio. Aprovechá para reconectar con alguien importante o cerrar una herida emocional.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Momento de brillo personal. Tu carisma atrae miradas y oportunidades, especialmente en lo laboral. En el amor, evitá dramatizar situaciones pequeñas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día productivo si te organizás bien. Hay mucho por hacer, pero también recompensas. En lo emocional, intentá no sobreanalizar todo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La búsqueda de equilibrio será clave. Puede surgir una decisión importante en pareja o trabajo. Escuchá tu intuición, no solo la opinión de otros.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Energía intensa y transformadora. Algo se termina para dar lugar a algo mejor. En el amor, se vienen definiciones: claridad o distancia.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de movimiento y cambio. Ideal para planificar viajes o nuevos proyectos. En lo sentimental, evitá promesas que no puedas cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Foco en lo profesional. Podés avanzar mucho si te mantenés firme en tus objetivos. En lo personal, alguien puede reclamar más atención de tu parte.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día creativo y mentalmente activo. Ideas innovadoras pueden surgir de la nada. En el amor, buscá conexión real, no solo estímulo intelectual.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Emociones profundas y revelaciones internas. Buen momento para cerrar ciclos. En lo económico, prudencia: no es día para decisiones impulsivas.