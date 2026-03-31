El lujoso y excéntrico pueblo donde viven los padres de Mandinha, la esposa del Dibu Martínez

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, se encuentra disfrutando de días de descanso en el lujoso y excéntrico pueblo donde viven sus padres. En este entorno, la diseñadora comparte momentos familiares que reflejan parte de sus raíces en un espacio que combina amplitud y estilo funcional. La elección de este destino muestra cómo su día a día se conecta con la tradición.

Los padres de Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, viven en un lujoso y excéntrico pueblo

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, eligió pasar tiempo junto a sus hijos en el lujoso y excéntrico pueblo donde reside la familia de su padre. Allí, la casa de sus padres se convierte en escenario de jornadas tranquilas, con ambientes luminosos y detalles que muestran una estética práctica y pensada para compartir el día a día.

Dibu Martínez y Mandinha

La esposa del campeón del mundo tiene raíces que combinan culturas y tradiciones. Hija de madre brasileña y padre portugués, su historia se conecta con Londres, ciudad donde sus padres fueron dueños de un restaurante muy concurrido por los futbolistas del Arsenal, club donde, en ese tiempo, jugaba el arquero.

En el local gastronómico, Mandinha trabajaba ayudando a sus padres y fue en ese contexto donde comenzó a verse con el Dibu Martínez. Aunque la primera vez que compartieron palabras fue por un encuentro fortuito en una parada de colectivos, donde el deportista se animó a pedirle una cita a la diseñadora.

Dibu Martínez y Mandinha

Durante la última presentación de la selección argentina en el país, la empresaria y sus dos hijos, fruto de su relación con el arquero, fueron a Portugal para compartir tiempo con la familia materna. Aprovechando sus días de descanso, viajaron a Vilamoura, un reconocido y excéntrico pueblo costero, donde los padres de la diseñadora tienen una casa.

La lujosa casa que los padres de Mandinha tienen en un excéntrico pueblo de Portugal

En las últimas horas, Mandinha compartió en sus redes sociales distintos videos donde se la podía ver compartiendo tiempo en la casa de su padre con sus hijos, Santino y Ava. Madre e hijos viajaron a Portugal para descansar, mientras el Dibu Martínez viajó a Argentina para disputar los últimos amistosos en Argentina antes del Mundial 2026.

La casa de los padres de Mandinha en Portugal

La diseñadora viajó a Vilamoura, destino conocido por su estilo sofisticado y su ambiente exclusivo. El excéntrico pueblo se convirtió en el lugar elegido para disfrutar de jornadas de desconexión. En las imágenes que compartió se pudo ver parte de la residencia de sus padres. El jardín mostró un sector pensado para compartir, con un estilo funcional y despojado.

Las publicaciones de Mandinha mostraron un ambiente exterior donde predominan las superficies claras y lisas, con paredes que reflejan la luz natural y generan un ambiente luminoso. Uno de los sectores más llamativos es una galería semicubierta, aportando un contraste leve que diferencia los espacios.

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, se mostró disfrutando de momentos familiares en Vilamoura, lujoso y excéntrico pueblo donde viven sus padres. La residencia en Vilamoura refleja un estilo funcional y luminoso, con espacios amplios y detalles sencillos que acompañan la vida cotidiana.

VDV