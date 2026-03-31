La actividad “ilegal” que hace Ana María Picchio: “Es todo en negro”

A los 79 años, Ana María Picchio sigue más vigente que nunca y atraviesa un gran presente sobre los escenarios con El secreto, la obra que protagoniza junto a Gerardo Romano en el Multitabarís. Dueña de una de las trayectorias más respetadas del espectáculo argentino, la actriz volvió a captar la atención del público, esta vez por una inesperada confesión.

Ana María Picchio

En una charla íntima con Nico Peralta, Ana María Picchio abrió una ventana a su costado más personal y habló de una vocación que la acompaña desde la infancia. Aunque el público la identifica de inmediato con la actuación, lo cierto es que hubo otra profesión que la marcó profundamente y que, según admitió entre risas, todavía ejerce “de manera clandestina”.

La profesión soñada de Ana María Picchio

Lejos de imaginarse desde chica arriba de un escenario, Ana María Picchio reveló que durante su infancia soñaba con seguir un camino completamente distinto: “Yo quería ser médica, ya de chiquitita”, contó. Y luego profundizó: “Soñaba con ser médica porque mi hermana había estado enferma de parálisis infantil y veía que los médicos eran maravillosos porque curaron a mi hermana. Entonces, quería ser eso, no artista”.

El Secreto, el último proyecto de Ana María Picchio

Sin embargo, su entorno ya le veía pasta de actriz y terminó guiándola hacia el arte. “Todos me veían condiciones y me mandaron a estudiar declamación al Consejo de Mujeres cuando tenía 10 años”, explicó.

La insólita práctica de Ana María Picchio

Al hablar de aquella pasión frustrada por la medicina, Ana María Picchio reveló que, de algún modo, nunca la abandonó del todo: “Sí. A veces la desarrollo en negro, vos no digas nada”, lanzó con humor. Y enseguida explicó de qué se trata: “Es así: tengo mucha gente que me llama y me dice que le duele tal cosa o que le pasa tal otra. Yo no medico pero recomiendo a qué doctor ir a ver. Siempre que digo que vayan al cardiólogo, la pego”.

Ana María Picchio

Para demostrar ese “instinto clínico”, Ana María Picchio recordó una anécdota con su exmarido. “El otro día, mi ex marido se caía a cada rato por la calle pero todos se reían. Yo les dije que no se rieran porque era una cosa muy seria”, contó. Aunque él pensó que debía ir al traumatólogo, ella insistió con el cardiólogo. “¿Vos sabés que era una cuestión del corazón? Fijate el instinto que tengo. Hubiera sido una médica maravillosa”, aseguró. Para terminar, la actriz dejó en claro que, aunque no haya seguido ese camino profesionalmente, sigue sintiendo que tanto la medicina como la actuación conviven en armonía con ella.