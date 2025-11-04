¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Venís sintiendo la presión de tomar decisiones que venís postergando. Hoy el cuerpo te pasa factura: escuchalo. La Luna en Virgo te pide que pares un poco y pongas orden en tu agenda. Si lográs bajar un cambio, vas a notar que todo fluye mejor. Buen día para limpiar, organizar y soltar broncas acumuladas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu paciencia hoy se convierte en tu mejor aliada. Situaciones laborales o familiares que venían medio trabadas empiezan a destrabarse si mantenés el temple. La energía virginiana te ayuda a poner en claro lo que querés de acá a fin de año. Ojo con los caprichos: no todo se resuelve con resistencia.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente no para ni un segundo, pero la Luna te pide foco. Si canalizás tu curiosidad en algo práctico —estudio, escritura o una charla profunda— vas a sentirte más liviano. Evitá discusiones sin sentido: elegí dónde poner tu energía. En el amor, alguien te sorprende con palabras sinceras.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones se vuelven intensas, pero el clima virginiano te ayuda a traducir lo que sentís en acciones concretas. No alcanza con “sentir”, hay que hacer. Buen día para ordenar temas de casa o familia. Un diálogo que parecía difícil puede traer alivio si hablás desde el corazón.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te toca aprender a delegar, Leo. No todo depende de vos. Si confiás en el equipo o en la pareja, vas a avanzar más rápido. La Luna en Virgo ilumina tu zona de comunicación: cuidado con la palabra filosa, pero aprovechá para aclarar malentendidos. Buen momento para firmar papeles o cerrar acuerdos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu día, tu energía, tu terreno. La Luna en tu signo te da una claridad que no tenías hace semanas. Aprovechala para limpiar, planificar y tomar decisiones importantes. Pero ojo con el perfeccionismo: a veces lo “suficientemente bueno” ya es excelente. Tu cuerpo pide autocuidado: dormí bien, hidratate, mimá tu sistema nervioso.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El día te invita a bajar la intensidad social. Un poco de soledad te viene bien para reencontrarte con vos. Si venís arrastrando cansancio, hoy es ideal para desconectarte del ruido. En el amor, si algo te incomoda, ponelo sobre la mesa sin miedo: la claridad sana.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, estás con todo el poder. Pero la Luna te pide usarlo con inteligencia y no con impulso. Evitá las luchas de ego y enfocá tu energía en un proyecto concreto. En el amor, lo que parecía oculto sale a la luz. Puede doler, pero te libera.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de volar, pero algo te pide que pongas los pies en la tierra. Hoy no es el día para decisiones impulsivas: mejor analizar, hacer números, revisar planes. Buen momento para pensar en un nuevo rumbo laboral o un cambio de lugar. Energía alta: canalizala con ejercicio o viaje corto.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La Luna en Virgo te da disciplina y foco: una combinación imbatible. Si venías postergando un proyecto o estudio, hoy retomalo. En el plano emocional, la exigencia puede jugarte en contra. No todo tiene que ser perfecto: lo auténtico también vale.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu mente está en modo analítico. Sentís necesidad de entenderlo todo, pero algunas cosas simplemente se sienten. Soltá un poco el control y escuchá tu intuición. Buen día para poner orden en tus finanzas o repensar una alianza. En el amor, se activa la honestidad brutal (y necesaria).

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El día te enfrenta a realidades que preferías esquivar. La Luna en tu signo opuesto te muestra lo que no querías ver, pero lo hace para ayudarte a crecer. Aprendé a poner límites sin culpa. En el amor, si te abrís desde la vulnerabilidad, podés sanar algo profundo.